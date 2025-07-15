Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 21:03

Смерть десятка ДРГ, прорыв к Сумам: ситуация на фронтах СВО вечером 15 июля

Фото: Денис Григорюк/РИА Новости

Армия России продолжает наступать на большинстве направлений специальной военной операции, сообщают военкоры. Какая ситуация складывается на фронтах СВО вечером 15 июля, действительно ли ВС РФ продвигаются к Сумам и уничтожили десяток вражеских ДРГ?

Ситуация на фронтах СВО вечером 15 июля

Экс-депутат и блогер Олег Царев сообщил о штурме ВС РФ Плавней на Запорожском направлении. По его информации, российские войска получили опорный пункт и выход к Гуляйполю с восточной возвышенности и возможность уничтожать вражеские опорные пункты со стороны Веселого и Червоного.

«На Угледарском направлении ВС РФ освободили Воскресенку, выйдя ещё на одном участке в Днепропетровскую область. Это уже шестой населенный пункт, освобожденный в этом месяце. Южнее наши приблизились на 1,5 км к Александрограду, взяв под контроль единственную дорогу с твердым покрытием, ведущую в село. Идут бои на восточной окраине Малиевки. Севернее по фронту ВС РФ дожимают ВСУ в Новохатском и Зеленом Гае. По данным с мест, разрозненные группы ВСУ откатываются за реку Волчья в сторону Ивановки», — пишет политик.

По его информации, на правом фланге Торецкого направления ВС РФ взяли Маяк и охватили Новоторецкое, что позволило отсечь Константиновский участок обороны ВСУ от Покровского. По его информации, сложным участком будет взятие промзоны шахты «Краснолиманская» и терриконов.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На западном участке Константиновского направления наши вошли в Русин Яр, завязав бои на восточных высотах. В центре Яблоновки ВС РФ на 1,5 км расширили зону контроля, а севернее выбивают ВСУ из опорных пунктов в направлении Степановки. Наши группы контратаковали в районе Александро-Калиново, заняв район ферм в его северо-восточной части. Ниже по фронту, на западной окраине Торецка, освобождена Петровка, а чуть севернее ВСУ выбиты из Новоспасского. За врагом пока остаются соседние Щербиновка, Катериновка и Клебан-Бык. На восточном фланге направления ВС РФ продвинулись западнее села Дылеевка и взяли ряд высот в направлении Александро-Шультино и Белой Горы. Севернее Часова Яра, в районе Веролюбовки, установлен огневой контроль над дорогой в Константиновку. Наши продвигаются к Майскому», — пишет блогер.

По информации Царева, на Краснолиманском направлении ВС РФ закрепляются в районе Колодезей, Зеленой Долины и Карповки, а севернее продвинулись в районе Новомихайловки.

«На Харьковском участке уничтожены 11 штурмовых групп ВСУ вместе с техникой. В Волчанске зачищено 14 домов. Идут бои в Дегтярном. Наши расширяют зону контроля южнее Мелового. В Сумском приграничье идут бои за Рыжевку. В районе Комсомольского и Макеевки ВСУ продолжает удерживать позиции на прежних рубежах. Известно о множестве пунктов управления БПЛА в Ободах, из которых враг координирует атаки как на Кондратовку, так и на наш приграничный поселок Новый Путь», — пишет политик.

Telegram-канал «Иди и смотри» пишет, что ВС РФ продвинулись в направлении Сум и пробиваются к трассе Сумы — Юнаковка.

«В случае успеха ВС РФ серьезно осложнят логистику украинской армии в Сумской области. В свою очередь ВСУ попытались контратаковать в районе Андреевки, но безуспешно», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали

Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»

Премьер Украины Шмыгаль уйдет в отставку: кто его заменит, влияние Ермака

Специальная военная операция
новости
СВО
ВС РФ
ВСУ
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе обсудили удары по России американскими ракетами
Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму
Смертоносный «шторм века» может обрушиться на США в ближайшее время
Трамп вынес жесткое предупреждение для Украины
В России лишили прав нетрезвого водителя моноколеса
Не тушу и не жарю: делаю кабачки по-корейски — рецепт проще некуда
Загадочный красный объект упал во дворе жилого дома
Украинцы нашли способ дать отпор ТЦК
В российском городе автомобиль ушел под землю и попал на видео
Во Франции рассказали о планах ВС РФ по наступлению на Украине
Трамп высказался о передаче одного вида ракет Украине
Срубившие платан из фильма «Робин Гуд» британцы оказались в тюрьме
Смерть десятка ДРГ, прорыв к Сумам: ситуация на фронтах СВО вечером 15 июля
Москву затопит окончательно? Сколько еще продлятся ливни, вернется ли жара
Как исследовать город по-новому: небанальные идеи для прогулок
Что изменится, если техника начнет делать больше, чем ты просишь
В «Роснано» объяснили иск к Чубайсу
«Я разочарован»: Трамп ушел от вопроса о возможной встрече с Путиным
Еще в одном российском городе запретили прокат электросамокатов
Ребенка кормят трусами, а школьницу насилуют на массаже: дикие ЧП за день
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.