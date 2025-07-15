После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок

После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок В Воронеже при атаке ВСУ шарик из дрона застрял в ключице у девушки

В Воронеже после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины шарик из дрона застрял в ключице у девушки, сообщает «Вести Воронеж» в Telegram-канале. Как сообщается, местная жительница находится в реанимации.

Как сказано в сообщении, по словам очевидцев, осколок повредил нерв. Теперь у 23-летней местной жительницы не двигается рука.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков БПЛА. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о временном отключении электроэнергии в одном населенном пункте региона из-за повреждения ЛЭП во время атаки ВСУ. По его словам, также оказались повреждены крыши двух частных домов и оконные стекла в одном доме и квартире.