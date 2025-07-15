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15 июля 2025 в 21:04

Срубившие платан из фильма «Робин Гуд» британцы оказались в тюрьме

Двое британцев получили четыре года за срубленное дерево из фильма «Робин Гуд»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое жителей Великобритании получили тюремные сроки за сруб знаменитого 150-летнего платана Сикамор-Гэп из киноленты «Робин Гуд: Принц воров», сообщает CBS. Уточняется, что Дэниэл Грэм и Адам Карратерс приговорены к четырем годам и трем месяцам заключения каждый.

Присяжные признали мужчин виновными. Им грозило максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

В Британии легендарный платан был признан в 2016 году «деревом года». Оно росло в национальном парке Нортумберленд. При падении дерево повредило вал Адриана, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября 2023 года. На данный момент известно, что Карратерс находился в состоянии алкогольного опьянения. Грэм ранее привлекался к уголовной ответственности за домашнее насилие и кражи.

Ранее стало известно, что правительство РФ разрешило сплошную вырубку деревьев у озера Байкал в целях лесовосстановления. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, участки для вырубки будут утверждены после решения Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и РАН.

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