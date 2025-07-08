В России разрешат сплошную вырубку лесов у Байкала «Известия»: правительство РФ разрешило вырубку деревьев у Байкала

Правительство РФ разрешило сплошную вырубку деревьев у озера Байкал в целях лесовосстановления, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, участки для вырубки будут утверждены после решения Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и РАН.

Проект перечня земель лесного фонда и лесных участков, на которых допускаются сплошные рубки, может быть рассмотрен исключительно при наличии позиции Российской академии наук, — сказал Груздев.

При этом некоторые участки лесов у Байкала могут перевести в другие категории. В частности, для строительства и ремонта инфраструктуры.

Ранее молодой человек поджег лес в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. По данным МВД, 25-летний злоумышленник сделал это ради забавы. Ущерб составил 41 тысячу рублей.

До этого руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главными причинами всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве доказательства глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.