В «Роснано» объяснили иск к Чубайсу В «Роснано» заявили об отсутствии политического подтекста в претензиях к Чубайсу

Финансовые претензии «Роснано» в Арбитражном суде к бывшим топ-менеджерам, в том числе к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу не имеют политического подтекста, сказал ТАСС представитель компании. Он подчеркнул, что судебные претензии выдвигаются лишь в случаях «исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований к взысканию»

Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» к Чубайсу и семи другим экс-руководителям компании в закрытом режиме. Истец требует взыскать с бывшего руководства порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (около 1,6 млрд рублей) убытков.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате бывшим руководством «Роснано» более 6 млрд рублей. Речь идет о махинациях с созданием «планшета Чубайса» — гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был создан.

При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что Чубайса вряд ли привлекут к ответственности по обвинению в растрате средств компании. Он считает, что на предпринимателя уже давно завели бы уголовное дело, если бы у России была такая цель.