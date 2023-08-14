Телеведущая Бледанс дала совет мамам «особенных» детей Телеведущая Бледанс: мамам детей с синдромом Дауна нужно игнорировать критику

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Мамам «особенных» детей следует учиться не реагировать на критику и игнорировать взгляды других людей, посоветовала телеведущая Эвелина Бледанс. Она рассказала СМИ, что нужно всегда уметь вовремя останавливать себя и не сердиться на детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. При этом телеведущая отметила, что сама не всегда может следовать собственным советам.

Я тоже человек и тоже могу по пустяку рассердиться, но нужно учиться останавливаться. Если я приняла этого ребенка, то я больше не дергаю себя. Я не буду присматриваться к людям и думать, как они на меня посмотрели, — пояснила Бледанс.

По словам знаменитости, сейчас матерям детей с синдромом Дауна стало гораздо легче — существует большое количество реабилитационных центров, различной литературы на эту тему. Телеведущая советует расслабиться, узнав о диагнозе, и принимать ситуацию. По ее словам, «никаких камней на сердце» быть не должно.

Я счастлива, что сейчас многие мамочки ко мне подходят и говорят: «Как нам легко было принять решение. Мы учимся на вашем примере». <...> Нужно настроиться, глубоко подышать и отправляться в этот путь. В каждый путь нужно отправляться таким образом, — подчеркнула Бледанс.

Психолог Елена Горинова ранее посоветовала избегать психофобной лексики в качестве ругательств, особенно при детях. По ее словам, из-за этого у людей складываются неверные стереотипы о людях с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными заболеваниями.