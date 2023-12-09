В театре «Русская песня» высказались об обмороке Бабкиной Театр «Русская песня» опроверг сообщения об обмороке Бабкиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Информация о том, что народная артистка РФ Надежда Бабкина упала в обморок на съемках, не соответствует действительности, сообщил ТАСС заместитель художественного руководителя — директора Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов. По его словам, состояние певицы в норме.

Была съемка перед ребятами, приехавшими из зоны специальной военной операции, Надежда Георгиевна [Бабкина] сказала эмоциональную речь, плюс очень жарко в студии. Но в обморок никто не падал, — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок на съемках, певица потеряла сознание в студии телеканала «Звезда», съемочная группа вызвала скорую, медики привели артистку в чувство, госпитализация не потребовалась.

Пиар-директор Бабкиной сообщил, что ей стало плохо из-за сильной жары в студии «Звезды». В этот момент артистка выступала с речью перед бойцами СВО. После оказания помощи она смогла закончить съемки и поехала домой.

В октябре стало известно, что Бабкина уволила своего помощника в театре «Русская песня» Сергея Рябова. По информации издания, Рябов, работавший пиар-директором и получавший 500 тысяч рублей в месяц, рассчитывал занять должность исполнительного директора.