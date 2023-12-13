SHAMAN в Киеве, Волочкова-невеста и обращение Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Социальные сети России взорвались от новости о грядущем концерте SHAMAN в Киеве, Анастасия Волочкова заявила о намерении встретить в следующем году «лучшего человека на земле», а вокруг новогоднего обращения Аллы Пугачевой так и не разгорелся ажиотаж — таковы наиболее обсуждаемые новости в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Апрельский концерт SHAMAN в Киеве вызвал переполох в Сети

Крупнейший украинский сайт по продаже билетов анонсировал выступление российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Киеве в апреле 2024 года, пишет «Первый Женский». По данным агрегатора, цены за билет на концерт исполнителя начинаются от 1,5 тысячи рублей. При этом на официальном сайте артиста концерты на 2024 год расписаны только до 20 марта.

Издание отмечает, что многие поклонники Дронова уже шутят в Сети, что к апрелю 2024 года Киев станет частью России, предвкушают, как украинцы хором споют главный хит артиста «Я русский!». Сам музыкант не давал комментариев по поводу новости о своих украинских гастролях.

А вот руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский рассказал NEWS.ru, что концерта в украинской столице нет в графике SHAMAN. Он отметил, что достоверная информация о гастролях размещена на официальном сайте музыканта.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — подчеркнул представитель исполнителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

На сайте артиста расписаны концерты до конца марта. Согласно графику, SHAMAN возьмет небольшой перерыв на новогодние праздники, а уже с 8 января даст три концерта в Калуге и других городах России. Весной исполнитель хита «Я русский» выступит в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас артист плотно занят концертной деятельностью в стране. Так, 12 декабря в честь 30-летия Конституции SHAMAN во время одного из концертов в Барнауле спел гимн России перед заполненным концертным залом. Во время исполнения поклонники подпевали и стояли с поднятыми флагами.

На следующий день, 13 декабря, исполнитель поздравил с 30-летием Совет Федерации, исполнив для сенаторов свои главные хиты: «Моя Россия», «Мы», «Встанем», «Я русский» и гимн России. После выступления SHAMAN слово взяла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. От имени всех сенаторов она поблагодарила артиста и с шуткой отметила, что в СФ еще никогда не было такого аншлага, даже на «самых важных заседаниях».

«Он (SHAMAN. — NEWS.ru) был на гастролях в Барнауле. И ради встречи с нами он прилетел на несколько часов в Москву и снова улетает на гастроли в Барнаул. Искренние вам слова благодарности», — добавила Матвиенко.

Волочкова собралась найти «самого лучшего человека на земле» в 2024 году

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. В разговоре с KP.RU артистка подчеркнула, что пока она не нашла своего избранника, но верит, что вскоре это изменится. Она уверена, что встретит «самого лучшего человека на земле».

Балерина отметила, что недавно к ней заезжала подруга Елена Галицына, которая преподнесла в подарок клубнику, красную икру и букет белых роз. По словам Волочковой, это было символично, потому что букет очень похож на свадебный.

«Сейчас мы женщины свободные, но уверена, что скоро все изменится. Поэтому букетик, который она привезла, неспроста так похож на свадебный. Это символично. Следующий год Дракона — мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж», — заявила артистка.

Волочкова никогда не состояла в официальном браке. У нее есть единственная дочь Ариадна, которой недавно исполнилось 18 лет, от предпринимателя Игоря Вдовина. В разные годы российской артистке приписывали романы с артистом балета Фарухом Рузиматовым, британским меценатом Энтони Керманом, голливудским комедийным актером Джимом Керри. При этом сама Волочкова говорила, что общественный статус или финансовое состояние избранника для нее не имеет значения.

«Есть мужчины, у которых нет большого количества денег, но у них при этом большое сердце, большая душа и, извините за подробности, большое мужское достоинство», — признавалась балерина.

Последнее время Волочкова не высказывалась о своих победах в личной жизни. Однако поклонники артистки в социальных сетях уже «поженили» балерину с участником «Фабрики звезд» Прохором Шаляпиным, с которым Волочкова выкладывала в Сеть несколько совместных фотографий. Ни певец, ни балерина не комментировали домыслы пользователей интернета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Новогоднее обращение Пугачевой терпит фиаско

Группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой они попросили Примадонну записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники. В тексте сообщения говорится о том, что голос, сила и мудрость артистки спасали ее слушателей «от невзгод даже в самые темные времена».

Авторы отмечали, что «в самое волшебное время года» им хотелось бы снова услышать именно голос Примадонны, который объединяет поколения и ценится многими людьми по всему миру.

Однако менее чем за неделю данную идею поддержали всего 1853 человека. Большинство не одобрили инициативу поклонников артистки. В обращении к исполнительнице, в частности, говорилось о желании поклонников услышать ее голос именно в новогоднюю ночь.

В последний раз народная артистка СССР обращалась к поклонникам в 1994 году. На архивном видео, сохранившемся в Сети, Примадонна вместе с жителями России прощалась со старым годом, «с его ошибками, его проблемами». В эфире она признала, что в 1994 году были «нелегкие новые времена», к которым «по большей части [мы были] не готовы», и она в том числе.

Тогда же она говорила, что ей «хотелось бы если не в новом году, то в будущем», чтобы жители страны «стали господами своей жизни», которая была бы основана «не на агрессии, войнах, нищете, безнравственности», а на «уюте, комфорте, благополучии в каждой семье».

Помимо этого, Пугачева традиционно поздравляла соотечественников в рамках новогодних шоу на федеральных каналах, давала концертную телепрограмму «Рождественские встречи» и участвовала в музыкальных мюзиклах «За двумя зайцами» и «Старые песни о главном». Однако уже более полутора лет Пугачева перестала появляться в телевизионных эфирах. А после череды нелестных высказываний о гражданах РФ многие соотечественники стали относиться к артистке с негативом.

Певица покинула Россию в 2022 году и с тех пор сменила уже несколько стран проживания. Недавно стало известно, что Пугачева планирует с мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и детьми Гарри и Лизой переехать в Лондон. Знакомый артистки отметил в разговоре с KP.RU, что Пугачева уже выезжала в Великобританию в конце ноября и присматривала особняк. По его словам, переехать певица планирует после новогодних праздников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников. Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в Лондоне проживает младший сын Кристины Орбакайте, внук Пугачевой Дени Байсаров. Между тем другие друзья певицы отмечают, что она вынуждена переехать из-за плохого самочувствия и проблем с сердцем. Пугачевой не подошел климат Кипра, где она до этого приобрела недвижимость.

Фаворит Пугачевой певец Сергей Савин ранее в разговоре с aif.ru объяснил, как Примадонне удалось стать настолько состоятельным человеком в финансовом плане. По его словам, Пугачева часто повторяла пословицу «Не держи все яйца в одной корзине», что помогло ей накопить деньги и обзавестись зарубежными недвижимостью и счетами. Музыкант отметил, что исполнительница применяла эту поговорку не только в бизнесе, но и в работе и личных отношениях. По словам Савина, в музыкальной среде все знали о квартирах и домах Пугачевой в других странах мира.

«Я всегда знал, что у Аллы недвижимость и банковские счета за границей. Алла Борисовна очень любила русскую пословицу „Не держи все яйца в одной корзине“ и часто ее пускала в ход в самых разных ситуациях, касающихся и денег, и работы, и взаимоотношений. Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему все так обсуждают покупку элитного дома на Кипре, если всем было известно, что и до отъезда у Аллы были квартиры и дома за рубежом», — заявил Савин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Певец отметил, что Пугачева открывала счета в международных банках, «чтобы подстраховаться». По словам Савина, так делали многие российские артисты и политики.

«Что касается недвижимости и счетов за границей, давайте не будем лукавить: каждый из критиков не отказался бы, имея такую возможность, прикупить домик на берегу океана, как это делала Алла», — сказал Савин.

Сама Пугачева крайне редко выходит на связь в социальных сетях и предпочитает не комментировать новости, которые касаются ее лично или членов ее семьи. По большей части люди узнают детали о жизни Примадонны через ее нынешнего супруга.

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