Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. В разговоре с KP.RU артистка подчеркнула, что пока она не нашла своего избранника, но верит, что вскоре это изменится. Она уверена, что встретит «самого лучшего человека на Земле».

Балерина отметила, что недавно к ней заезжала подруга Елена Галицына, которая преподнесла в подарок клубнику, красную икру и букет белых роз. По словам Волочковой, это было символично, потому что букет очень похож на свадебный.

Сейчас мы женщины свободные, но уверена, что скоро все изменится. Поэтому букетик, который она привезла, неспроста так похож на свадебный. Это символично. Следующий год Дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на Земле состоится. Я выйду замуж, — заявила артистка.

Волочкова никогда не состояла в официальном браке. У нее есть единственная дочь Ариадна, которой недавно исполнилось 18 лет, от предпринимателя Игоря Вдовина.

Балерина ранее рассказала, что ее новогодний стол состоит из вареных куриных яиц и листьев салата. По ее словам, она продолжает придерживаться диеты даже в разгар праздничного застолья. Волочкова подчеркнула, что не голодает и испытывает удовольствие от еды.