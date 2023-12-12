В Киеве начали продавать билеты на концерты SHAMAN На Украине появились афиши концерта SHAMAN в апреле 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Крупнейший украинский сайт по продаже билетов анонсировал выступление российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Киеве в апреле 2024 года, пишет «Первый Женский». По данным агрегатора, цены за билет на концерт исполнителя начинаются от 1,5 тысячи рублей. При этом на официальном сайте артиста концерты на 2024 год расписаны только до 20 марта.

Издание отмечает, что многие поклонники Дронова уже шутят в Сети, что к апрелю 2024 года Киев станет частью России, предвкушают, как украинцы хором споют главный хит артиста «Я — русский!». Сам музыкант пока не дал комментариев по поводу новости о своих украинских гастролях.

Ранее сообщалось, что SHAMAN может стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В числе других кандидатов на звание доверенного лица назывались кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

После музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что SHAMAN может стать доверенным лицом Путина из-за патриотической славы. По его словам, исполнитель является номером один среди патриотических певцов в России.

Он напомнил, что ранее в список доверенных лиц входила певица Диана Гурцкая. При этом эксперт уверен, что на карьеру SHAMAN его участие в предвыборной кампании Путина вряд ли повлияет, при условии, что в будущем тот не планирует связывать свою жизнь с политикой.