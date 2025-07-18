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18 июля 2025 в 17:45

Билеты всех категорий раскупили на VK Fest в Москве

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Все билеты на VK Fest в Москве раскупили. Они были трех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. Событие пройдет с 19 по 20 июля на территории «Лужников».

В числе хедлайнеров двухдневного фестиваля — Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Кульминацией музыкального шоу станет выступление специального гостя 20 июля.

Одной из главных новинок VK FEST станет дефиле знаменитостей по синей дорожке — такой формат зрители увидят впервые. Кроме того, «VK Лекторий» представит серию экспертных дискуссий с участием известных спикеров: Ксении Собчак, Федора Бондарчука, Марии Захаровой и других медийных персон.

VK Fest объявил состав артистов, которые выступят на шоу «VK Мегамикс» в Москве 20 июля. На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.

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