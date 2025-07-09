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09 июля 2025 в 19:00

«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС

Критик Райкина предположила, что приглашение Гергиева в Италию — хороший знак

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приглашение генерального директора Большого театра Валерия Гергиева и солистов Мариинки в Италию может говорить о том, что в европейской политической повестке произошли изменения относительно русской культуры, поделилась мнением с NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что делать выводы по гастролям одного Гергиева в страну ЕС рано.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели... Все-таки русская культура всегда имела большой вес в Европе и в мире, и все-таки спрос на нее, необходимость в ней ощутима. Выступление Гергиева в Италии говорит о том, что в политической повестке что-то меняется относительно культуры, — сказал Райкина.

Эксперт добавила, что в последнее время заявления многих политиков носят весьма противоречивый характер, когда сегодня они говорят одно, завтра противоположно другое, так что возлагать особые надежды пока не стоит. Райкина отметила, что нужно подождать, пока в ЕС станут приглашать других представителей российского искусства и культуры, тогда уже можно будет говорить о какой-то тенденции.

Валерий Гергиев с солистами Мариинки примет участие в музыкальном фестивале в итальянской области Кампания. Вице-председатель Европарламента от итальянской оппозиции требовала «запретить» выступление Гергиева, но власти региона проигнорировали предложение. Губернатор Винченцо Де Лука заявил, что Россия, Санкт-Петербург и Большой театр — это Европа. Он также назвал Валерия Гергиева величайшим артистом.

Ранее танцор балета Денис Родькин отметил в интервью NEWS.ru, что генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев невероятно занятой человек, и тот факт, что он все успевает, говорит о его эффективности. Собеседник считает, что, если подчиненные хорошо справляются, это многое говорит об их руководителе.

Валерий Гергиев
Мариинский театр
гастроли
Европа
Виктория Колодонова
В. Колодонова
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