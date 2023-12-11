Пугачеву просят обратиться к россиянам на Новый год: при чем здесь Чечня Пугачеву призвали обратиться к народу на Новый год, как это было в 1994 году

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву призвали обратиться к народу на Новый год, как она это сделала почти 30 лет назад. Что певица сказала в 1994 году о России, какие события сопровождали ее выступление, при чем здесь Чечня?

Кто призвал Пугачеву записать новогоднее обращение

Группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой они попросили Примадонну записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники. Предложение поддержали уже более 400 пользователей.

«Дорогая Алла Борисовна! Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые тёмные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете», — говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что «в самое волшебное время года» им хотелось бы снова услышать именно голос Примадонны, который объединяет поколения и ценится многими людьми по всему миру.

Что сказала Пугачева в обращении в 1994 году

На архивном видео, сохранившемся на просторах Сети, Примадонна вместе с жителями России прощалась со старым годом. Она призывала проводить его и попрощаться «с его ошибками, его проблемами».

«Еще неизвестно, какие проблемы несет нам новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в новый год», — наставляла певица.

В эфире она признала, что в 1994 году были «нелегкие новые времена», к которым «по большей части [мы] не готовы», и она в том числе.

«Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны и политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются», — с грустью в голосе отмечала Пугачева.

Тогда же она говорила, что ей «хотелось бы, если не в новом году, то в будущем», чтобы жители страны «стали господами своей жизни», которая была бы основана «не на агрессии, войнах, нищете, безнравственности», а на «уюте, комфорте, благополучии в каждой семье».

«Это очень хочется, вот этого очень хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши были качественными, чтобы дети были здоровы, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, а просто по вечерам», — говорила артистка.

В обращении Примадонна указала, что, несмотря на все времена, «нелегкие и легкие, на столе-то есть ведь что выпить и закусить». По ее словам, это неотъемлемая черта русского народа, которая «веками непонятна чужеземным мудрецам».

«Так давайте нальем шампанского и чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем», — так завершила обращение Пугачева.

Что было во время обращения Пугачевой, что происходило в Чечне

Пока граждане России смотрели новогоднее выступление Пугачевой вместо президента Бориса Ельцина, федеральные войска и спецслужбы начали штурм столицы Чечни Грозного. Он продолжался с 31 декабря 1994-го по 6 марта 1995 года.

Первая чеченская война началась 29 лет назад — 11 декабря 1994 года.

Что Пугачева говорила о России после отъезда

4 октября 2022 года Примадонна обратилась в соцсетях к тем, кого «всегда терпеть не могла», не уточнив, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Спустя год, 11 ноября 2023 года, Примадонна оставила новое обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Она подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

Примадонна подчеркнула, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей.

Некоторые пользователи уличили артистку в попытке «переобуться». Часть комментаторов предложила лишить Примадонну регалий и имущества, а также российского гражданства. В Госдуме артистку назвали «карикатурной страдалицей».

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