«Алле нравятся брюнеты»: почему SHAMAN не мог стать любимчиком Пугачевой Певец Савин: у SHAMAN не было шансов стать любимчиком Пугачевой

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Бывший фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин объяснил, почему у певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, не было шансов стать фаворитом артистки. Какие мужчины нравятся Примадонне?

Почему SHAMAN не стал любимчиком Пугачевой

Певец и композитор Сергей Савин прокомментировал ситуацию 2013 года, когда SHAMAN был участником телешоу «Фактор А». Председателем жюри конкурса тогда была Пугачева, которая не стала отдавать победу молодому исполнителю и предпочла другого конкурсанта.

По словам Савина, Дронов, как и все молодые участники «Фактора А», был бы рад понравиться Пугачевой, поскольку от ее мнения «зависело все». Однако шансов стать фаворитом народной артистки СССР у SHAMAN не было.

«Нет, в случае с Дроновым без вариантов. Алле нравятся брюнеты», — заявил в интервью «АиФ» Савин.

Что известно об отношениях Пугачевой и Савина

В 2011 году Савин стал победителем телешоу «Фактор А», где председателем жюри также была Пугачева. Певец признался, что Примадонна сразу «выделила его из всех».

Позднее между ними завязались отношения. Разница в возрасте между молодым исполнителем и Пугачевой составляла 39 лет — артистка старше матери Савина.

Пыталась ли Пугачева помешать успеху SHAMAN

Актер и режиссер Иван Охлобыстин в одном из недавних интервью заявил, что Пугачева пыталась помешать SHAMAN пробиться на сцену. Он вспомнил 2013 год, когда Примадонна преградила Дронову путь к победе на «Факторе А».

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — отметил он.

По словам Охлобыстина, Пугачева при этом высоко оценила вокальные данные и музыкальный талант Дронова. Несмотря на это, она не позволила SHAMAN выиграть конкурс.

Что сказал SHAMAN Пугачевой в 2013-м

После того как Пугачева отчислила Дронова из шоу «Фактор А», молодой певец произнес в адрес народной артистки Советского Союза фразу: «Вы обо мне еще услышите!»

В недавнем обращении к своим критикам Пугачева вспомнила эту фразу, отметив, что она просила Дронова ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала певица в социальных сетях.

Каким звездам Пугачева могла испортить карьеру

В 2006 году произошел скандал с изгнанием из «Песни года» бессменных ведущих Ангелины Вовк и Евгения Меньшова. Тогда в программу пригласили Пугачеву и, по слухам, артистам не дали сказать ни слова, забрав у них микрофоны. Вовк и Меньшов уехали, а спустя год их уже никто не позвал.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов в интервью «Собеседнику» открыто обвинял Пугачеву в несостоявшейся карьере. По его словам, Примадонна платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды и успешные конкуренты», — заявлял Муромов.

Пугачеву также подозревали в причастности к краху карьеры певицы Валентины Легкоступовой, покровителем которой считался народный артист СССР Иосиф Кобзон. По неподтвержденной информации, Примадонна и артистка не поделили композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника.

О возможной причастности Пугачевой к спаду карьеры Легкоступовой заявлял музыкальный критик Сергей Соседов.

«Легкоступова считала, что Пугачева перекрыла ей дорогу на эстраду, Дело в том, что Валя спела две песни Раймонда Паулса, которые были специально написаны для Пугачевой: „Двое“ и „Край, пронзительно любимый“», — рассказал он в разговоре с KP.RU.

Читайте также:

Тайна Пугачевой, критика SHAMAN и защита «Слова пацана»: что будет дальше

Пугачеву просят обратиться к народу, как в 1994-м: что она сказала о России

«Наглая рожа»: Киркоров рассказал, как решил сделать предложение Пугачевой