Директор SHAMAN рассказал, есть ли в графике артиста концерт в Киеве Директор SHAMAN Коробков-Землянский: в графике Дронова пока нет концерта в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Концерта в Киеве пока нет в графике российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN), рассказал NEWS.ru директор артиста Антон Коробков-Землянский. Он отметил, что достоверная информация о гастролях размещена на официальном сайте музыканта.

В графике артиста такого концерта пока нет. График артиста есть на [официальном] сайте, можете сами посмотреть, график всех городов расписан на полгода вперед, — подчеркнул представитель исполнителя.

Крупнейший украинский сайт по продаже билетов анонсировал выступление SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года. По данным агрегатора, цены за билет на концерт исполнителя начинаются от 1,5 тысячи рублей. При этом на официальном сайте артиста концерты на 2024 год расписаны только до 20 марта.

Издание отмечает, что многие поклонники Дронова уже шутят в Сети, что к апрелю 2024 года Киев станет частью России, предвкушают, как украинцы хором споют главный хит артиста «Я — русский!». Сам музыкант пока не дал комментариев по поводу новости о своих украинских гастролях.

Ранее сообщалось, что SHAMAN может стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В числе других кандидатов на звание доверенного лица назывались кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.