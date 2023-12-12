Россияне не поддержали идею о новогоднем обращении Пугачевой к народу Петицию о новогоднем обращении Пугачевой к народу поддержали 1853 человека

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Петицию на портале change.org с призывом к певице Алле Пугачевой обратиться к народу на Новый год поддержали всего 1853 человека. Большинство не одобрили инициативу поклонников артистки, в которой они попросили Примадонну записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники. В обращении к исполнительнице, в частности, говорилось о желании поклонников услышать ее голос в новогоднюю ночь.

В последний раз народная артистка СССР обращалась к поклонникам в 1994 году. На архивном видео, сохранившемся в Сети, Примадонна вместе с жителями России прощалась со старым годом, «с его ошибками, его проблемами». В эфире она признала, что в 1994 году были «нелегкие новые времена», к которым «по большей части [мы] не готовы», и она в том числе.

Тогда же она говорила, что ей «хотелось бы если не в новом году, то в будущем», чтобы жители страны «стали господами своей жизни», которая была бы основана «не на агрессии, войнах, нищете, безнравственности», а на «уюте, комфорте, благополучии в каждой семье».

8 декабря группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой они попросили Примадонну записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники. В тексте сообщения говорится о том, что голос, сила и мудрость артистки спасали ее слушателей «от невзгод даже в самые темные времена».

Авторы отмечают, что «в самое волшебное время года» им хотелось бы снова услышать именно голос Примадонны, который объединяет поколения и ценится многими людьми по всему миру.