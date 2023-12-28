Король-то голый: что потерял Киркоров из-за Ивлеевой, уедет ли к Пугачевой Финал фильма «Иван Васильевич меняет все» с Киркоровым переснимут

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Короля российской эстрады Филиппа Киркорова убрали с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». Что потерял певец из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, может ли он уехать из России на фоне «отмены», читайте в материале NEWS.ru.

«Стерли» с афиши, переснимают финал, что происходит с комедией «Иван Васильевич меняет все»

31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится, а затем изменил афишу на сайте.

Изначально на постере новогоднего музыкального телефильма присутствовал Киркоров. Его голову украшал золотой венец в виде солнца с лучами. Однако потом постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier. На месте певца появился портрет комика Павла Воли.

Неизвестно, будет ли ТНТ убирать Киркорова из самого фильма, в котором артист сыграл роль Петра I. Как сообщает MK.RU, сцены с участием Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут переснимать.

При этом генеральный директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все», чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.

«Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — сказала Канделаки.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что решение о переносе премьеры связано с участием в картине Филиппа Киркорова и Анны Asti, недавно посетивших нашумевшую «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Как пишет Mash, в настоящее время собрана вся съемочная группа и рассматриваются варианты пересъемки сцен с артистами.

Что еще потерял Киркоров из-за «голой» вечеринки

Киркорова могут лишить звания народного артиста России после мероприятия в «Мутаборе». С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Помимо этого, Киркорова начали вырезать из новогодних эфиров на российском телевидении. Как сообщал МК.RU, артиста не будет в финале шоу «Маска» и программе «Голубой огонек». Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление поп-короля, сославшись на звонок из администрации президента.

Также Telegram-канал Baza сообщил, что из новогодних передач уже начали вырезать фрагменты с участием Киркорова. По данным канала, руководство НТВ уже попросило смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет исполнителя. Baza со ссылкой на источник с НТВ сообщила, что неизвестно, от кого именно руководству канала поступило указание «вырезать» Киркорова, однако причиной названа именно «голая» вечеринка.

Кроме того, Baza написала, что организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте».

Уедет ли из России находящийся на грани «отмены» Киркоров

Россияне в Сети начали задаваться вопросом, не уедет ли из России находящийся на грани «отмены» Киркоров, как, например, это сделала Алла Пугачева, переехав со своим мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиль. Также есть предположения, что артист может на время уехать в США или Прибалтику. По данным Life, король поп-сцены имеет недвижимость в Майами и Латвии. Сам исполнитель пока не комментировал планы относительно возможного переезда.

Что касается Пугачевой и Галкина, то на днях они вышли на связь с общественностью из Израиля, куда прилетели ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Галкин также 20 декабря записал видео после обстрела в районе Гуждан и рассказал, что много ракет летело на центральную часть Израиля.

При этом оставаться надолго в Израиле, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, они не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Алла Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон.

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