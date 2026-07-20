Онколог перечислил факторы развития рака Онколог Каприн: курение и сахарный диабет могут привести к развитию рака

Ожирение, курение, вирус папилломы человека и сахарный диабет могут спровоцировать развитие разных онкологических заболеваний, сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. При этом, по его словам, полезные пищевые привычки, например ограничение потребления переработанных мясных продуктов, благоприятно влияют на здоровье человека.

Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний. В частности, вирус папилломы человека играет серьезную роль в развитии рака шейки матки, ряда опухолей ротоглотки и других локализаций, а хронические вирусные гепатиты могут приводить к развитию рака печени, — отметил Каприн.

Онколог добавил, что курение также может стать причиной развития онкологии и привести к раку легкого, полости рта, гортани и пищевода. Также он добавил, что окружающая среда может послужить фактором начала онкологии.

Если смотреть на общую структуру онкологических заболеваний, доля наследственных форм относительно невелика. Гораздо больший вклад вносят факторы образа жизни и окружающей среды. Сегодня накоплено большое количество научных данных, подтверждающих связь между питанием, физической активностью, вредными привычками и риском развития онкологических заболеваний, — уточнил эксперт.

Ранее стали известны пять безобидных симптомов рака. Стабильно повышенная температура, хроническая усталость, внезапная потеря веса, безболезненные лимфоузлы и рост родинок могут быть причиной развития онкологических заболеваний.