Киркорова «стерли» с постера новогоднего фильма ТНТ ТНТ убрал с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» изображение Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал ТНТ убрал изображение народного артиста России Филиппа Киркорова с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Изменения произошли на фоне ситуации с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier. Неизвестно, будет ли ТНТ убирать Киркорова из самого фильма, в котором артист сыграл роль Петра I.





До этого Telegram-канал Baza сообщил, что из новогодних передач уже начали вырезать фрагменты с участием Киркорова. По данным канала, руководство НТВ уже попросило смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет исполнителя.

Baza со ссылкой на источник с НТВ сообщила, что неизвестно, от кого именно руководству канала поступило указание «вырезать» Киркорова, однако причиной названа именно «голая» вечеринка. По данным канала, из-за внезапных изменений качество праздничной передачи сильно упало, так как на нормальную пересъемку шоу уже нет времени — выпуск должен быть готов к 31 декабря.

Позднее адвокат Александр Добровинский заявил, что ничего не слышал об исключении певца Филиппа Киркорова из новогодних программ после вечеринки Ивлеевой. Комментируя ситуацию, адвокат уточнил, что у телеканалов есть полное право распоряжаться снятыми материалами как угодно. Добровинский подчеркнул, что «скоро все равно все забудется».