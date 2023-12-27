Канделаки подтвердила, что финал фильма с Киркоровым переснимут Канделаки: ремейк «Ивана Васильевича» переснимут, чтобы сделать острее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила начало пересъемок финала фильма «Иван Васильевич меняет все», в котором снимался Филипп Киркоров. В своем Telegram-канале она отметила, что пересъемка призвана сделать картину более насыщенной и увлекательной.

Мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все» для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя, — поделилась Канделаки.

Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.

Московский ночной клуб «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, перенес новогоднее мероприятие на 17 февраля по «не зависящим от клуба причинам». Заведение опечатали на месяц после визита сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора. О проверке полицейских стало известно 27 декабря. Отмечалось, что общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность заведения.