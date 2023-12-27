Клуб «Мутабор» сообщил о переносе новогоднего концерта

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский ночной клуб «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, перенес новогоднее мероприятие, сообщается в Telegram-канале заведения. Событие перенесли на 17 февраля по «не зависящим от клуба причинам».

Форс-мажор! По не зависящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT пишет, что ночной клуб опечатали на месяц после визита сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора. О проверке полицейских в заведении стало известно 27 декабря, отмечалось, что общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность заведения.

Телеведущая пригласила на закрытую тусовку в клуб главных звезд шоу-бизнеса России. Впоследствии общественные деятели обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.

После резонанса в интернете и реакции общественности именитые гости вечеринки стали массово публиковать видеообращения с извинениями. Ивлеева разместила в социальных сетях 20-минутный ролик. На видео она сообщила, что столкнулась с публичной «отменой» впервые и не знает, как искупить свою вину. Также извинения принесли певица Лолита, народный артист РФ Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и победитель Евровидения-2008 Дима Билан.