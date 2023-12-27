Полиция проводит проверку в московском клубе «Мутабор» РЕН ТВ: Роспотребнадзор и полиция проводят проверку в клубе «Мутабор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводят проверку в столичном клубе «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения.

Телеведущая пригласила на закрытую тусовку в клуб главных звезд российского шоу-бизнеса. Впоследствии общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.

Отмечается, что после резонанса в Сети и реакции общественности именитые гости вечеринки начали активно записывать видеообращения с извинениями. Ивлеева опубликовала в соцсетях 20-минутный ролик. На видео она сообщила, что столкнулась с публичной «отменой» впервые и теперь не знает, как искупить свою вину. Также извинения принесли певица Лолита, народный артист РФ Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и победитель Евровидения-2008 Дима Билан.