Baza: «голую вечеринку» со звездами попросили проверить в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, которая прошла в одном из клубов Москвы, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, в мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Как пишет Baza, вечеринку в клубе «Мутабор» организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. По данным канала, в числе гостей были такие знаменитости, как Филипп Киркоров и Дима Билан.

Baza сообщила, что на вечеринке также были замечены певица Лолиту, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган, а также малоизвестные рэп-исполнители, на которых из одежды был только носок. Как пишет канал, темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя с выбором одежды.

По информации Baza, на пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом за 23 млн рублей. Как пишет канал, общественников возмутило то, что такие вечеринки устраивают во время, когда продолжается СВО.

Ранее были опубликованы фотографии с закрытой «голой вечеринки» со знаменитостями. Уже 21 декабря планируется продолжение, на которое сможет попасть уже любой желающий, готовый приобрести билет.