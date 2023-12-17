Ивлеева обновила документы и сменила фамилию Ивлеева отказалась от фамилии Элджея спустя два года после развода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии бывшего мужа рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) спустя два года после расставания с ним, сообщает Telegram-канал Mash. Звезда соцсетей получила новые документы 13 декабря.

Пара подтвердила слухи о расставании в августе 2021 года, а в октябре 2023-го бывшие супруги завершили раздел имущества. Так, Элджей получил два автомобиля, а Ивлеева — особняк, гараж на пять автомобилей и четыре гектара земли общей стоимостью 150 млн рублей. Вместе с тем блогер начала процедуру по переоформлению документов и возвращению своей девичьей фамилии. Теперь весь бизнес снова принадлежит Ивлеевой, а не Узенюк.

Блогер и телеведущая Наталья Гасанханова ранее сообщила о романе блогера Анастасии Ивлеевой и бывшего мужа юмористки Екатерины Варнавы и режиссера сериала «Монастырь» Александра Молочникова. По словам Гасанхановой, после расставания с Молочниковым у Ивлеевой не было другого возлюбленного. Блогер также заявила, что помимо Ивлеевой Молочников встречался с моделью Аленой Водонаевой.

В ноябре 2022 года прошла премьера сериала «Монастырь», главные роли в котором исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Режиссером выступил Александр Молочников. Ивлеева сыграла Марию — обаятельную тусовщицу, которая живет за чужой счет и после одной из вечеринок в ОАЭ оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, и она укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.