Токсиколог предупредил об опасности борщевика Токсиколог Сиворонов: ожог от борщевика проявляется только на солнце

Ожоговый эффект от борщевика проявляется после воздействия ультрафиолета, рассказал VSE42.RU токсиколог Константин Сиворонов. Он отметил, что к этому моменту уже поздно принимать меры.

Ожог проявляется не сразу — покраснение, отек и волдыри могут появиться только через 12–48 часов после контакта, часто на следующий день после солнечной погоды. Человек нередко даже не связывает это с борщевиком, ведь «в момент контакта ничего не почувствовал», — рассказал Сиворонов.

Токсиколог подчеркнул, что, если сок борщевика все же попал на кожу, нужно сразу уйти в тень, тщательно промыть пораженный участок с мылом и избегать солнечных лучей в течение двух суток. По его словам, при появлении волдырей или ожогов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина пострадал от борщевика, получив серьезные ожоги. Он получил их при попытке самостоятельно избавиться от ядовитого растения без средств защиты.