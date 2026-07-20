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20 июля 2026 в 10:54

КТК возобновил отгрузку нефти после атаки беспилотника ВСУ на терминал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти с терминала после остановки, сообщила пресс-служба компании. Ранее КТК приостанавливал работу терминала после очередной атаки БПЛА на танкер.

После террористической атаки на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля 2026 года, — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале КТК. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.

До этого сообщалось, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке беспилотников, в результате чего погрузка нефти была приостановлена. В КТК заявили, что во время погрузочных операций на морском терминале два танкера с международными экипажами подверглись атаке БПЛА.

Россия
нефть
КТК
танкеры
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