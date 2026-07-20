МИД Ирана сообщил о предложениях для деэскалации с США

Иран получил от международных посредников предложения, направленные на деэскалацию текущей напряженности, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Их конкретное содержание будет обнародовано в более поздние сроки, передает РИА Новости.

Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности, — сказал Багаи.

Новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном был зафиксирован 8 июля. Вооруженные силы США впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, объяснив эти действия необходимостью ответить на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе из режима перемирия с Исламской Республикой. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что на месте иранского удара в Иордании американские военные нашли неопознанные останки. До этого CENTCOM заявляло о гибели двух американских солдат.