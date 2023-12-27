Киркорова убрали из-за «голой» тусовки: при чем здесь ТНТ Филиппа Киркорова не нашли на постере комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все»

Фото: ТНТ

Филипп Киркоров в фильме «Иван Васильевич меняет всё»

Поп-короля Филиппа Киркорова не нашли на постере новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё», а Анне Асти на афише закрыли глаза очками. Когда выйдет ремейк советской комедии, как его премьера связана с «голой» тусовкой блогера Анастасии Ивлеевой?

Что не так с афишей комедии «Иван Васильевич меняет всё»

31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится, а затем изменил афишу на сайте.

Первоначально на постере новогоднего музыкального телефильма присутствовал Киркоров. Его голову украшал золотой венец в виде солнца с лучами. На постере у артиста были белые волосы и борода, а также золотой камзол. Ранее сообщалось, что Киркоров примерил на себя образ Петра I. Его герой, прогрессивный император, оказывается готов на все в погоне за трендами.

В съемках проекта также приняла участие Анна Асти. Исполнительница рассказывала, что снялась в роли Барби, благодаря чему «получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом». На старом постере Асти изобразили в виде куклы в коробке, на новом — глаза игрушки закрыли очками.

Почему Киркорова и Асти убрали с афиши комедии «Иван Васильевич меняет всё»

Как сообщает MK.RU, сцены с участием Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут переснимать. Вырежут ли номер с Анной Асти, неизвестно.

«К счастью, у Филиппа небольшая роль — он играл одного из королей. Поэтому руководство решило не отменять премьеру. Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка — вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым», — рассказал источник издания.

Причиной такого решения называют участие обоих звезд в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Поп-король пришел на мероприятие в сетчатом черном комбинезоне с переливающимися блестками, под которым скрывались короткие шорты. На певце также было много украшений: клипсы в ушах, на шее — объемная цепь с крупными кулонами, а на каждой руке — несколько браслетов и множество колец. Большую часть лица Киркоров скрывал за маской.

Исполнительница хита «Хобби» была приглашена на «голую» вечеринку в качестве выступающей звезды. Анна Асти вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с Ивлеевой и они уже договорились «попить винишка».

Присутствовавшие на «голой» вечеринке гости отмечали, что «певица слишком одета для этого мероприятия». На звезде был черный топ с пайетками, брюки с длинной и укороченной штанинами, босоножки на высоком каблуке. Глаза артистки были скрыты за солнцезащитными очками.

Чего еще лишился Киркоров из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Киркорова могут лишить звания народного артиста России после мероприятия в «Мутаборе». С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

«Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — заявлял депутат.

Помимо этого, Киркорова начали вырезать из новогодних эфиров на российском телевидении. Как сообщал МК.RU, артиста не будет в финале шоу «Маска» и программе «Голубой огонек». Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление поп-короля, сославшись на звонок из администрации президента.

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