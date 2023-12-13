Ремейк фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: актеры, когда выйдет ТНТ представил первый тизер фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Фото: ТНТ

В Сети появился трейлер ремейка советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Когда выйдет фильм, кто сыграл главные роли в проекте?

О чем будет фильм «Иван Васильевич меняет все!»

Канал ТНТ 10 декабря представил первый тизер фильма «Иван Васильевич меняет все!». По сюжету Александр Тимофеев, он же Шурик, в своей квартире проводит научные эксперименты, которые в лучшем случае заканчиваются отключением электричества, а в худшем — путешествиями во времени.

Во время очередной попытки совершить открытие Шурик случайно отправляет управдома Ивана Буншу в прошлое. Герои путешествуют во времени, при этом они не только повторяют межвременной маршрут советских персонажей, но и оказываются в таких местах, как рынок видеокассет периода 90-х и прием императора Петра I. Все это происходит из-за проблем с VPN на машине времени.

В качестве локации выбрали Ростовский Кремль, служивший декорацией и для советского «Ивана Васильевича».

Кто снялся в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Роль Шурика досталась Демису Карибидису, супругой которого в кадре стала Марина Кравец.

Ивана Васильевича Буншу и Ивана Грозного сыграл Тимур Батрутдинов, а его экранную жену Ульяну Андреевну — Ольга Бузова.

Фото: ТНТ

Филипп Киркоров примерил на себя образ Петра I, Павел Деревянко сыграл режиссера Якина, Максим Киселев — писаря Феофана, а Павел Воля — шведского посла.

Также в проекте появятся Василий Вакуленко (Баста), Сергей Светлаков, Анна Asti, группа The Hatters и другие звезды.

«Я снялась в роли Барби. У нас получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом», — рассказывала Анна Asti.

Режиссерами картины стали Миша Семичев и Роман Ким. Генеральными продюсерами проекта выступили Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Когда выйдет фильм «Иван Васильевич меняет все!»

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» состоится на телеканале ТНТ 31 декабря в 21:00.

Как кинокритики отреагировали на новость о съемках ремейка

Кинокритик Роман Григорьев отметил, что значительная часть аудитории оригинального фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — это люди, которые выросли не на музыке Ольги Бузовой, поэтому для них ее участие в ремейке может стать раздражающим фактором.

Фото: ТНТ

«Успешных проектов в кино и театре у Ольги Бузовой я не припомню. Ранее она уже принимала участие в съемках, но ничем значительным это так и не стало. В оригинале фильма жену Бунши играла актриса Наталья Крачковская. Во-первых, как мне кажется, это не типаж Ольги. Во-вторых, если это и считать рекламным ходом, то скорее он поможет самой телеведущей, а не фильму», — сказал он NEWS.ru.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, ремейки старых советских комедий обречены на неудачу. В беседе с NEWS.ru он заявил, что снимать новую версию картины «Иван Васильевич меняет профессию» — дурацкая затея.

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