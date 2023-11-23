«Три богатыря и пуп земли»: какой сюжет, при чем здесь динозавры и Милохин Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря и пуп земли»

Фото: «Вольга»

Кадр из трейлера к мультику «Три богатыря и пуп земли»

В Сети появился трейлер нового мультфильма о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца под названием «Три богатыря и пуп земли». О чем эта часть франшизы, как с ней связаны певец Даня Милохин и актриса Елизавета Боярская?

О чем мультфильм «Три богатыря и Пуп земли»

Внезапно в Тридевятом царстве появляется маленький динозавр, которого находит Змей Горыныч. Дед Тихон предполагает, что древнее существо появилось из пупа земли — ворот в древний мир, которые «кого-то внутрь засасывают, а кого-то оттуда выкидывают». Князь Киевский, конь Юлий и три богатыря отправляются на поиски этого места.

«В конце 2023 года выйдет новая история про богатырей, она называется „Три богатыря и пуп земли“, действие будет происходить в двух временах, появится много новых героев, но самое главное — останутся все старые, также готовится к производству еще один фильм про богатырей, так что в ближайшее время они будут с нами», — говорил ранее руководитель компании СТВ, продюсер Сергей Сельянов.

Когда пуп земли находят, Добрыня, Алеша и Илья пытаются пробить землю насквозь при помощи огромного бревна. Когда им это удается, вглубь засасывает одного из богатырей, Князя и Юлия. Оказавшись в другом измерении, они встречают древних людей, которые пытаются сосуществовать с динозаврами. На выручку друзьям бросаются Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Кто озвучивал героев «Три богатыря и пуп земли»

Богатыри сохранили свои прежние голоса. Их с самого начала 20-летней франшизы озвучивают Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский и Олег Куликович. За Тихона по-прежнему будет говорить Анатолий Петров, а вот бабуле свой голос подарила актриса Елизавета Боярская.

В мультфильме зрители услышат еще одну звезду — Даню Милохина. Его голосом будет говорить прислуга Василевса. Кроме того, актер Сергей Гармаш озвучит отца Ильи Муромца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Даня Милохин

Когда выйдет «Три богатыря и пуп земли»

Выход 12-й части мультфильма, созданной режиссером Константином Феоктистовым, во всероссийский прокат запланирован на 27 декабря 2023 года. Рейтинг ожидания картины, по данным «Кинопоиска», составляет 93%.

Будут ли еще мультфильмы о богатырях

В разработке у студии «Мельница» уже находятся две другие части франшизы. Ожидается, что 13-я часть получит название «Три богатыря. Конец времен», а 14-я будет называться «Три богатыря. Город планеты».

Вселенную мультфильма планируют расширить, запустив сериал — трейлер проекта вышел на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года.

Какие еще сказочные фильмы выйдут этой зимой

Ожидается, что 1 января состоится несколько ожидаемых премьер. Зрителям представят комедийный сериал «Недетское кино» о подростках. Сюжет закручивается вокруг неразлучных друзей Дани и Таисии, учащихся в школе. Во время одной из прогулок подростки случайно открывают портал времени, запустив в современный мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Герои сказок вдохновляют Даню взяться за фестивальное кино, начать поиски отца и наладить отношения с мамой и бабушкой.

Фото: Пресс-служба «Wink» Кадр из комедийного сериала «Недетское кино»

Внезапно становится понятно, что баланс в мире нарушен из-за приключений героев во времени — восстановить его можно, только вернув новых друзей домой. Дане предстоит все исправить, а также совершить подвиг ради спасения Таисии.

Кроме того, в первый день нового года на экранах кинотеатров ожидается ремейк фильма «Бременские музыканты», успех которого, по мнению кинокритика Давида Шнейдерова, зависит от сценария и режиссера. Он напомнил, что Александр Абдулов уже пытался сделать подобную картину, но она с треском провалилась.

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