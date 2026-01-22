Стало известно, с какими героями ассоциируют себя россияне Глава РСВ: россияне ассоциируют себя с былинными богатырями и Данилой Багровым

Образы былинных богатырей, Данилы Багрова из фильма «Брат» и некрасовских «женщин в русских селеньях» оказались наиболее близки россиянам, заявил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ), ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он привел данные опроса 4,5 тыс. участников конкурса «Это у нас семейное», передает ТАСС.

Преобладающему большинству участников (76%) близок образ былинных богатырей, что говорит о том, что русские мужчины ассоциируются с отвагой, надежностью, волей, способностью защитить и поддержать. На втором месте оказался герой кинофильма «Брат» Данила Багров (38%) — человек справедливый и настойчивый, но при этом скромный и добрый, — рассказал Бетин.

Среди женских образов лидирует образ «женщин в русских селеньях» по поэме Н. А. Некрасова (43%). Поэт описывал ее как «величавую красавицу, неутомимую труженицу и заботливую мать». Главными символами культурного кода были названы матрешка (77%), береза (70%), русские народные сказки (61%) и самовар (52%), которые ассоциируются с семьей, теплом и духовным богатством.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что большинство женщин в России скорее не стали бы вступать в отношения с мужчиной, который по-прежнему живет с родителями в 30–40 лет. Опрос проводился 24 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних участниц. Эксперт центра Татьяна Смак констатировала, что в российском обществе взросление происходит довольно рано на фоне мировых трендов.