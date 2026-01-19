Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:00

Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами

ВЦИОМ: 70% россиянок против отношений с живущими с родителями мужчинами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство женщин в России скорее не стали бы вступать в отношения с мужчиной, который по-прежнему живет с родителями в 30–40 лет, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Опрос проводился 24 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних участниц. Эксперт центра Татьяна Смак констатировала, что в российском обществе взросление происходит довольно рано на фоне мировых трендов.

Как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или «засиделся» в родительском доме, или слишком долго «слушает маму», — отметила она.

Согласно исследованию, в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. При этом среди мужчин 41% согласились бы встречаться с женщиной, которая в 30–40 лет продолжает жить с родителями. Еще 39% высказались против таких отношений.

Ранее опрос показал, что отношение к мужчинам, не создавшим семью к 40 годам, вызывает споры среди москвичей. Часть респондентов считает такую ситуацию неудачей, другие — естественным выбором или обстоятельствами.

