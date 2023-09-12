Значительная часть аудитории оригинального фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — это люди, которые выросли не на музыке Ольги Бузовой, поэтому для них ее участие в ремейке может стать раздражающим фактором, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, ранние кинопроекты с телеведущей также не стали значительными.

Значительная часть аудитории оригинального фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — это люди, которые выросли не на музыке Ольги Бузовой, для них ее участие может стать раздражающим фактором. Успешных проектов в кино и театре у Ольги Бузовой я не припомню. Ранее она уже принимала участие в съемках, но ничем значительным это так и не стало. В оригинале фильма жену Бунши играла актриса Наталья Крачковская. Во-первых, как мне кажется, это не типаж Ольги. Во-вторых, если это и считать рекламным ходом, то скорее он поможет самой телеведущей, а не фильму, — рассказал Григорьев.