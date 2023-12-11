Вышел трейлер «Иван Васильевич меняет все!»: кого сыграли Бузова и Киркоров ТНТ опубликовал трейлер ремейка «Иван Васильевич меняет профессию» с Бузовой

Фото: ТНТ

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!», Ольга Бузова

В Сети появился трейлер ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Кого сыграли телеведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров, кто снялся в картине, когда она выйдет на экраны?

Что показали в трейлере фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Телеканал ТНТ в воскресенье, 10 декабря, представил первый трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все!» Согласно сюжету картины, айтишник Александр Тимофеев, он же Шурик, в своей квартире проводит научные эксперименты, которые в лучшем случае заканчиваются отключением электричества, а в худшем — путешествиями во времени.

В ходе очередной попытки совершить открытие Шурик случайно отправляет управдома Ивана Буншу в прошлое. Герои путешествуют во времени, однако они не только повторяют межвременной маршрут советских персонажей, а еще умудряются оказаться в таких местах, как рынок видеокассет периода 1990-х, прием императора Петра I. Все эти переброски происходят из-за проблем с VPN на машине времени.

Кого сыграли Бузова и Киркоров в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Роль фрилансера Шурика примерил на себя Демис Карибидис, супругой которого в кадре стала Марина Кравец. Ивана Васильевича Буншу и Ивана Грозного сыграл Тимур Батрутдинов, а его экранную помешанную на соцсетях жену Ульяну Андреевну — Ольга Бузова.

«В новогоднем фильме „Иван Васильевич меняет все!“ мы объединили разные фильмы, связанные с путешествиями во времени. Будет много музыки, шуток, веселья. „Иван Васильевич меняет все!“ — один из самых грандиозных новогодних проектов канала ТНТ», — говорил Батрутдинов о съемках.

Киркоров же примерил на себя образ Петра I. Его герой, прогрессивный император, оказывается готов на все в погоне за трендами. Павел Деревянко сыграл режиссера Якина, Максим Киселев — писаря Феофана, а Павел Воля — шведского посла.

В съемках проекта также приняли участие Анна Асти, группа The Hatters и другие звезды, которые появятся в фильме с музыкальными номерами.

«Я снялась в роли Барби. У нас получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом», — рассказала певица.

Генеральные продюсеры проекта — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Фото: ТНТ Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!», Филип Киркоров

Как оценили фильм «Иван Васильевич меняет все!»

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что участие в проекте Бузовой может стать раздражающим фактором.

«Успешных проектов в кино и театре у Ольги Бузовой я не припомню. Ранее она уже принимала участие в съемках, но ничем значительным это так и не стало. В оригинале фильма жену Бунши играла актриса Наталья Крачковская. Во-первых, как мне кажется, это не типаж Ольги. Во-вторых, если это и считать рекламным ходом, то скорее он поможет самой телеведущей, а не фильму», — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что ремейки советских комедий обречены на провал. Он заявил NEWS.ru, что снимать новую версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — «дурацкая затея».

«Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят „Джентльмены удачи — 2“, „Служебный роман — 2“, „Кавказская пленница — 2“. Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку», — высказался Шнейдеров.

Когда выйдет фильм «Иван Васильевич меняет все!»

Премьера фильма состоится на телеканале ТНТ. Увидеть комедию можно будет 31 декабря в 21:00

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