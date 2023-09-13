Правда ли, что Бузова снимется в ремейке «Ивана Васильевича»: кого сыграет Ольга Бузова появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в авторском Telegram-канале сообщила, что снимается в ремейке комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Кто еще примет участие в проекте?

Что известно о ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где сейчас проходят съемки новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». Картина станет ремейком советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала кадр телеведущая.

Судя по образу, Ольга Бузова играет жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.

Телеканал ТНТ хочет повторить успех картины «СамоИрония судьбы», вышедшей в прошлом году. Она почти догнала по рейтингу оригинальный фильм Рязанова. За съемки взялась та же команда. В качестве локации выбрали Ростовский кремль, служивший декорацией и для советского «Ивана Васильевича».

По информации RuPosters, роль Ивана Грозного и Ивана Васильевича Бунши в ремейке досталась Тимуру Батрутдинову, роль Шурика — Демису Карибидису, роль Жоржа Милославского — Максиму Лугашкину. Также на экране, помимо Бузовой, появятся Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля, Сергей Светлаков, Павел Деревянко и другие звезды шоу-бизнеса.

Как кинокритики и зрители отреагировали на новость о съемках ремейка

Кинокритик Роман Григорьев заявил NEWS.ru, что значительная часть аудитории оригинального фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — это люди, которые выросли не на музыке Ольги Бузовой, поэтому для них ее участие в ремейке может стать раздражающим фактором.

«Успешных проектов в кино и театре у Ольги Бузовой я не припомню. Ранее она уже принимала участие в съемках, но ничем значительным это так и не стало. В оригинале фильма жену Бунши играла актриса Наталья Крачковская. Во-первых, как мне кажется, это не типаж Ольги. Во-вторых, если это и считать рекламным ходом, то скорее он поможет самой телеведущей, а не фильму», — сказал он.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, ремейки старых советских комедий обречены на неудачу. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что снимать новую версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — дурацкая затея.

«Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят „Джентельмены удачи — 2“, „Служебный роман — 2“, „Кавказская пленница — 2“. Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку», — сообщил эксперт.

Потенциальные зрители тоже пока относятся к задумке скептически. В соцсетях они отмечают, что переиграть артистов из оригинального фильма невозможно.

«Этот фильм — классика! Зачем там такие актрисы, как Бузова? Не хочу видеть!», «Зачем? Эти „звезды“ думают, что переиграют великих актеров? Бузова особенно. Это невозможно!», «А нельзя было посидеть и придумать что-то свое?» — пишут люди.

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