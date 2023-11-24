Лысый Петров, Ельцин вместо Путина: каким в РФ вышел фильм «Дворец» Фильм «Дворец» режиссера Романа Полански сократили для проката в России

Фото: imdb.com

Кадр из фильма режиссера Романа Полански «Дворец»

Фильм режиссера Романа Полански «Дворец» сократили для проката в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». О чем лента, какие сцены были вырезаны и почему?

Премьера фильма «Дворец» состоялась в России 23 ноября. В первый день показа картина заработала 2,4 млн рублей и заняла третью строчку российского проката.

О чем фильм «Дворец»

«Дворец» — черная комедия, действие которой происходит в канун Нового года, 31 декабря 1999-го, в отеле в Швейцарских Альпах.

«Гости-миллионеры со всего мира готовятся вступить в новое тысячелетие среди причуд, пороков и экстравагантности. Роман Полански дарит нам абсурдную, черную и провокационную комедию», — говорится в официальном описании фильма.

Главными героями ленты являются аристократы, художники, знаменитости, предприниматели и мошенники, которых ждет полная пороков и странностей ночь. В актерский состав «Дворца» вошли Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, российские актеры Антон Пампушный и Александр Петров. Последний сыграл одного из российских криминальных авторитетов. Ради этой роли Петров сменил свой привычный имидж и предстал перед зрителем с почти налысо обритой головой.

Впервые лента была представлена вне конкурса на Венецианском фестивале. Мировая премьера состоялась в конце сентября. Сценарий картины написал сам Роман Полански совместно с Ежи Сколимовским. Съемки проходили в Швейцарии.

Фильм «Дворец» стал первой работой Романа Полански, обвиняемого в США в растлении несовершеннолетней, после ленты «Офицер и шпион» 2019 года.

Что вырезали из фильма «Дворец» для проката в России

Журналисты, смотревшие картину на Венецианском кинофестивале, обратили внимание, что из фильма «Дворец» пропало несколько фрагментов, в частности новогоднее обращение президента России Владимира Путина, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Вместо него российский зритель увидит выступление Бориса Ельцина, в котором он объявил об отставке. Именно в этом эпизоде появляются кадры с российскими актерами.

Была вырезана сцена с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой. В оригинальной версии сюжет завершается появлением российского дипломата, который делит с гостями содержимое чемоданов, пока его супруга празднует и засыпает прямо за столом.

Также были убраны другие эпизоды, в которых русские герои изображены с иронией. Прокатчик уверяет, что хронометраж киноленты для российского показа сокращен по сравнению с оригиналом на две минуты.

Как кинокритики оценили фильм «Дворец»

Мировая премьера фильма «Дворец» сопровождалась множеством отрицательных отзывов. Критик Кевин Махер в обзоре для The Times назвал ленту «одним из самых вопиющих кинопровалов года».

«Это настолько явно плохо и настолько умышленно антикинематографично — ни один кадр не выглядит так, как будто он был снят с намерением или смыслом. Эта лента имеет смысл только как акт мести со стороны режиссера», — отметил он.

Картина также получила оценку в одну звезду от Ксана Брукса из The Guardian, который назвал ее «безвкусной и безрадостной».

«То, что человек, который подарил нам „Пианиста“, мог дойти до такого, искренне расстраивает», — отметила Джо-Энн Титмарш из Evening Standard.

При этом после премьеры фильма на Венецианском кинофестивале «Дворец» собрал трехминутные овации.

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