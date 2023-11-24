Фильм режиссера Романа Полански «Дворец» сократили для проката в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». О чем лента, какие сцены были вырезаны и почему?
Премьера фильма «Дворец» состоялась в России 23 ноября. В первый день показа картина заработала 2,4 млн рублей и заняла третью строчку российского проката.
О чем фильм «Дворец»
«Дворец» — черная комедия, действие которой происходит в канун Нового года, 31 декабря 1999-го, в отеле в Швейцарских Альпах.
«Гости-миллионеры со всего мира готовятся вступить в новое тысячелетие среди причуд, пороков и экстравагантности. Роман Полански дарит нам абсурдную, черную и провокационную комедию», — говорится в официальном описании фильма.
Главными героями ленты являются аристократы, художники, знаменитости, предприниматели и мошенники, которых ждет полная пороков и странностей ночь. В актерский состав «Дворца» вошли Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, российские актеры Антон Пампушный и Александр Петров. Последний сыграл одного из российских криминальных авторитетов. Ради этой роли Петров сменил свой привычный имидж и предстал перед зрителем с почти налысо обритой головой.
Впервые лента была представлена вне конкурса на Венецианском фестивале. Мировая премьера состоялась в конце сентября. Сценарий картины написал сам Роман Полански совместно с Ежи Сколимовским. Съемки проходили в Швейцарии.
Фильм «Дворец» стал первой работой Романа Полански, обвиняемого в США в растлении несовершеннолетней, после ленты «Офицер и шпион» 2019 года.
Что вырезали из фильма «Дворец» для проката в России
Журналисты, смотревшие картину на Венецианском кинофестивале, обратили внимание, что из фильма «Дворец» пропало несколько фрагментов, в частности новогоднее обращение президента России Владимира Путина, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Вместо него российский зритель увидит выступление Бориса Ельцина, в котором он объявил об отставке. Именно в этом эпизоде появляются кадры с российскими актерами.
Была вырезана сцена с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой. В оригинальной версии сюжет завершается появлением российского дипломата, который делит с гостями содержимое чемоданов, пока его супруга празднует и засыпает прямо за столом.
Также были убраны другие эпизоды, в которых русские герои изображены с иронией. Прокатчик уверяет, что хронометраж киноленты для российского показа сокращен по сравнению с оригиналом на две минуты.
Как кинокритики оценили фильм «Дворец»
Мировая премьера фильма «Дворец» сопровождалась множеством отрицательных отзывов. Критик Кевин Махер в обзоре для The Times назвал ленту «одним из самых вопиющих кинопровалов года».
«Это настолько явно плохо и настолько умышленно антикинематографично — ни один кадр не выглядит так, как будто он был снят с намерением или смыслом. Эта лента имеет смысл только как акт мести со стороны режиссера», — отметил он.
Картина также получила оценку в одну звезду от Ксана Брукса из The Guardian, который назвал ее «безвкусной и безрадостной».
«То, что человек, который подарил нам „Пианиста“, мог дойти до такого, искренне расстраивает», — отметила Джо-Энн Титмарш из Evening Standard.
При этом после премьеры фильма на Венецианском кинофестивале «Дворец» собрал трехминутные овации.
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