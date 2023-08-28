«Дурацкая затея»: кинокритик оценил съемки ремейка «Иван Васильевич» Кинокритик Шнейдеров назвал ремейк комедии «Иван Васильевич» дурацкой затеей

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Ремейки старых советских комедий обречены на неудачу, об этом говорят фильмы «Джентельмены, удачи!», «Кавказская пленница 2» и «Служебный роман 2», заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Так он отреагировал на новость, что в Ростове Великом начали снимать ремейк «Иван Васильевич меняет профессию». По мнению Шнейдерова, это «дурацкая затея». Он напомнил, что актеров, равных Юрию Яковлеву, Александру Демьяненко, Натальи Крачковской, уже нет.

Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят «Джентельмены удачи 2», «Служебный роман 2», «Кавказская пленница 2». Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея брать блестящие фильмы и делать из них помойку, — считает Шнейдеров.

Ранее кинокритик заявил, что история сиквелов в России остается печальной, однако есть надежда, что «Возвращение мамонтенка», над которой работает бывшая студия Тимура Бекмамбетова, преодолеет этот рок и окажется качественным мультфильмом. Он напомнил, что бюджет анимационной картины вполне приличный и составляет 550 млн рублей.

Шнейдеров отметил, что в России существует проблема с сиквелами как в полнометражном кино, так и в детской анимации. В пример он привел новые серии мультфильма «Ну, Погоди!», которые сравнивать со старыми «язык не поворачивается».