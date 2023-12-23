За что Киркорова хотят лишить звания народного артиста? При чем тут Ивлеева Глава ФПБК Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Что сделал поп-король, при чем здесь «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой?

За что Киркорова хотят лишить звания

Бородин считает, что поп-исполнителя следует «разжаловать» из народных артистов РФ, поскольку образ звезды на вечеринке у телеведущей не соответствует его регалиям. Он напомнил, что на мероприятии была замечена пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Возвращаясь к теме ЛГБТ, артисты не должны иметь никакие иммунитеты. Если нарушил закон, спрос должен быть вдвойне. Я считаю, что с Ивлеевой, с Киркорова, Билана и Лолиты — втройне», — заявил Бородин.

В разговоре с NEWS.ru он добавил, что команда юристов ФПБК уже работает над этим вопросом. Кроме того, по словам Бородина, проект решил обратиться к министру культуры Ольге Любимовой и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Вместе с этим Бородин отметил, что пока нет юридических инструментов лишения Киркорова звания народного артиста России.

«Мы думали, что есть в Минкультуры какая-то своя комиссии по этике, но там ее нет вообще, как мы выяснили. <...> Мы найдем, к кому выйти с предложением: в Госдуму или Совфед. Надо будет писать президенту [России Владимиру Путину], так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста», — заявил общественник.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Что Киркоров делал на вечеринке у Ивлеевой

На вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), состоявшейся 20 декабря в клубе Mutabor, поп-король пришел в сетчатом черном комбинезоне с переливающимися блестками, под которым скрывались короткие шорты. На певце также было много украшений: клипсы в ушах, на шее — объемная цепь с крупными кулонами, а на каждой руке — несколько браслетов и множество колец. Большую часть лица Киркоров скрывал за маской.

«Хоть меня в Balenciaga не пускают, но я не могу отказать себе в роскоши приобрести ботики», — сказал артист, показывая черные ботинки на платформе со стразами.

После публикации этого видео российская певица Слава (Анастасия Сланевская) в своих социальных сетях заявила, что Филипп Киркоров приехал на «голую» вечеринку Ивлеевой с катетером на руке. Артистка выразила недоумение по поводу появления гостей на мероприятии без одежды и пожелала коллегам беречь себя от гриппа и носить шерстяные носки и «штанишки с начесом».

«Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается? А Филипка-то Киркоров аж с катетером на руке пришел. Мало ли, на попу голую взглянет — нехорошо станет, не дай бог! Артисты наши любименькие, берегите себя!» — высказалась исполнительница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кого уже наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

Рэпер VACIO приобрел внезапную известность благодаря появлению на скандальной «голой» вечеринке. Образ, по признанию музыканта, скопированный с солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса, привел его на скамью подсудимых — исполнитель ходил по клубу абсолютно голым, надев на пенис носок.

22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал рэпера на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. VACIO записал видео с извинениями.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — сказал рэпер.

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