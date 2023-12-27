Уголовные дела Ивлеевой: сколько должна ФНС, что грозит, что с ее бизнесом «Образ будущего»: в отношении Ивлеевой возбудят два уголовных дела

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой могут возбудить два уголовных дела. В чем она обвиняется, сколько задолжала и какой срок грозит?

Сколько Ивлеева должна ФНС

По данным Telegram-канала Mash, долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет порядка 137 млн рублей. Уточняется, что такая сумма — это зафиксированная неуплата за работу ее бизнеса с 2020 по 2023 год.

«По нашей информации, изначальная сумма неуплаченных налогов переваливала за 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила лишь 13 млн. Остальное не занесено до сих пор, поэтому и была назначена налоговая проверка», — пишет Telegram-канал.

В то же время издание «Октагон» сообщает, что в общей сложности Ивлеева может задолжать налоговой около 210 млн рублей.

Откуда у Ивлеевой такие долги

Как отмечает Telegram-канал SHOT, такая сумма неуплаченных налогов могла образоваться из-за того, что Ивлеева разделила свой бизнес на два юридических лица. Эта схема позволяла блогеру платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УНС).

«В 2020 году Ивлеева зарегистрировала ООО „Ивлеева продакшн“, которое стало заниматься тем же, чем и ИП Ивлеевой, — реклама, шоу, развлекательные услуги. И там и там три года действовала УСН (упрощенная система налогообложения. — NEWS.ru), хотя применяться она не должна была. В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн. За 2020 год недоимка составила 3 миллиона рублей, за 2021 год — 77 млн, за 2022 год — 57 млн. Итого: 137 млн», — уточняет SHOT.

Аналогичной схемой ведения бизнеса пользовалась блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Против нее было заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — отмывание денег.

Что грозит Ивлеевой

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что налоговая проверка в отношении Ивлеевой также может обернуться возбуждением уголовного дела. Мизулина также поблагодарила правоохранительные органы за реакцию на «голую» вечеринку Ивлеевой, которую блогер организовала 20 октября в московском клубе «Мутабор».

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — написала глава ЛБИ.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Телеведущей может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Как гласит соответствующая статья, подобное деяние «наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Кроме того, в рамках уголовного дела могут арестовать имущество Ивлеевой, в том числе квартиру в Хамовниках, загородный дом, автомобили и банковские счета, пишет «Октагон».

Согласно информации Mash, 27 декабря по юридическим адресам Ивлеевой прошли обыски.

«Общая выручка [Ивлеевой] со всех реклам, бизнесов и курсов за 2022 год — около 600 миллионов. Сколько из них заработаны официально, сейчас выясняют сотрудники ФНС», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

Когда против Ивлеевой возбудят уголовные дела

По данным Telegram-канала «Образ будущего», против Ивлеевой сейчас готовятся два уголовных дела. Соответствующие материалы будут в прокуратуре Москвы вечером 27 декабря.

«Материалы по Ивлеевой (налоги и прочее) к сегодняшнему вечеру могут поступить в прокуратуру Москвы», — сообщал «Образ будущего».

Что будет с бизнесом Ивлеевой

Telegram-канал «Это еще не конец» сообщает, что бывшие контракты Ивлеевой уже получили другие исполнители.

«Ее „кусок хлеба“ в МТС уже захватила Ольга Серябкина (Molly). Тиньков („Тинькофф“. — NEWS.ru) просто удалил ее из мемори. Проекты Насти в блогосфере и их монетизацию уже отдали небезызвестному коучу из Дубая [Дмитрию] Портнягину, находящемуся под следствием и в разработке ФНС», — говорится в публикации.

Отмечается, что «остальные участники вечеринки тоже в производстве МВД и ФНС. Оперативное сопровождение имеется. Остается самый важный вопрос: кто и когда даст команду остановиться, или красная линия была перейдена безнадежно?».

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