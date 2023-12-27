«Прошу меня помиловать»: что сказали в Кремле о «голой» вечеринке Ивлеевой Песков отказался обсуждать последствия вечеринки Ивлеевой

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Дмитрий Песков и Анастасия Ивлеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами последствия вечеринки в московском клубе Mutabor. Как отреагировал на вечеринку глава государства Владимир Путин, что сказал Песков, кто предложил интернет-селебрити способ выбраться из трудной ситуации?

Что сказали в Кремле о «голой» вечеринке Ивлеевой

«Прошу меня помиловать», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы об Анастасии Ивлеевой.

Он предложил журналистам «остаться единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

Как на вечеринку Ивлеевой отреагировал Путин

Источники Telegram-канала Baza сообщают, что фото и видео с «голой» вечеринки Ивлеевой дошли до президента России Владимира Путина. Сообщается, что за сутки до вечеринки глава государства провел церемонию вручения «Золотых звезд» Героя России участникам СВО. Церемония проходила в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

«Кто именно из военнослужащих возмутился, „Базе“ неизвестно, но видео и фото в итоге дошли до Владимира Путина, и, видимо, президенту это очень не понравилось. <...> До участников вечеринки довели, что у них теперь будут большие проблемы. Интересно, что Филипп Киркоров, как самый „авторитетный“ из засветившихся в „Мутаборе“, попытался сгладить своё участие. После того как ему стало известно о негативной реакции военных и президента, появилось видео Киркорова с Песковым», — пишет Baza.

Что посоветовали Ивлеевой в МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рекомендовала пострадавшим из-за негативной реакции на «голую» вечеринку задуматься о своем поведении.

«[Испытания] они даются как лекарство. Это крайне важно понять. Это не про наказание, которое должно унизить, отменить, обидеть... Это то, что может позволить человеку, если он сам того хочет, стать лучше», — высказалась Захарова.

Она призвала участников вечеринки «стать лучше ради самих себя» и «перестать опускать в этот мрак человеческое достоинство».

«Ведь как же надо себя ненавидеть, чтобы при таких возможностях <...> все равно выбирать вот эту грязищу», — посетовала чиновница.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Кто просил простить Ивлееву

Депутат Виталий Милонов предложил вспомнить, что «русский народ ведь милосердный, мы умеем прощать». Он призвал не копаться в ее «грязном белье».

Поддержал Ивлееву также скандально известный актер Алексей Панин, который заявил, что ему было бы приятно оказаться на «голой» вечеринке. Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru предложил заплатить за Ивлееву миллиард рублей по иску актера и продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова. Также в поддержку телеведущей высказалась Лайма Вайкуле.

Кто потребовал наказать Ивлееву

Одним из тех, кто осудил Анастасию Ивлееву, стал Александр Иншаков, который подал против нее иск на возмещение морального вреда в размере одного миллиарда рублей. Хамовнический суд Москвы принял к рассмотрению этот иск. Получит ли это дело ход, пока неясно. Иншаков призвал Ивлееву «извиниться перед военными», но в то же время подчеркнул, что не верит в искренность уже прозвучавших извинений участников «голой» вечеринки.

Лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в этой ситуации «нет места прощению». Он ответил на призывы Ивлеевой о «милосердии русского народа».

«Мы как народ можем быть милосердными, но здесь нет места прощению. Пусть они понесут заслуженное наказание. Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое „культура отмены“. Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют! Поделом!» — ответил он в Telegram на извинения российских звезд.

Он назвал «голую» вечеринку Ивлеевой «предательством по отношению к тем, кто сейчас жертвует кровью за Родину [в СВО]» и «пиром во время чумы». Ранее он также использовал выражение «голый шабаш» и призвал лишить его участников государственной поддержки, контрактов и грантов, «чтобы они пожили как обычные люди».

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