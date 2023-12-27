Костомаров назвал свою главную мечту после возвращения на лед Роман Костомаров: моя цель — растить детей и быть рядом с любимой женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров, вставший на коньки после тяжелой болезни и ампутации, мечтает как можно скорее вернуться к привычной жизни, сообщает Пятый канал. Как рассказал спортсмен в беседе с изданием, настало время посвятить себя семье.

Передо мной стоит цель — жить, растить детей, быть рядом со своей любимой женой, — подчеркнул Костомаров.

Он выразил уверенность, что без поддержки близких не смог бы справиться с бедой, которая с ним произошла. Фигурист признался, что только благодаря их любви он снова может радоваться жизни. Также Костомаров рассказал, что произошедшее с ним несчастье научило его жить сегодняшним днем, так как никто не знает, что может произойти завтра. В связи с этим спортсмен больше не готовится к дням рождения и не строит планов на отдых.

По словам Костомарова, он каждый день много работает в спортзале и бассейне, освоил протезы. Но его главным желанием было снова выйти на лед. И когда это произошло, он понял, насколько это тяжело.

У тебя нет твоих ног, которыми ты всегда работал, которые тренировались годами, и нарабатывались годами те ощущения, которые дают тебе возможность на льду чувствовать себя как рыба в воде. Сейчас этих ощущений абсолютно нет, — объяснил фигурист.

Ранее Костомаров был признан россиянами спортсменом года. Об этом сообщается в итоговом исследовании ВЦИОМа.