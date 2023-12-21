Стало известно, кого россияне назвали спортсменом года ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Россияне назвали олимпийского чемпиона 2006 года по танцам на льду Романа Костомарова спортсменом года, сообщается в итоговом исследовании ВЦИОМа. По данным центра изучения общественного мнения, за фигуриста проголосовали 8% респондентов.

Второе место заняла фигуристка Камила Валиева, которая забрала золото в командных соревнованиях на Играх в 2022 году, свой голос за нее отдали пять процентов опрошенных. 2% граждан самыми достойными назвали лыжника Александра Большунова, фигуристок Александру Трусову и Евгению Медведеву, а также хоккеиста Александра Овечкина.

В то же время первое место в рейтинге лучших писателей, по мнению россиян, занял Захар Прилепин, его назвали 5% респондентов. На втором месте — Александр Пушкин (3%), замкнул тройку Борис Акунин (2%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 8 декабря и 16 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос до 79,3%. По данным исследования, на 0,2 п. п. выросло одобрение деятельности главы государства — до 76%. Кроме того, россияне выразили больше доверия работе премьер-министра Михаила Мишустина. Его показатель вырос на 0,6 п. п. и составил 53,9%.