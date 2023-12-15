Доверие россиян Путину изменилось ВЦИОМ: доверие россиян Путину выросло до 79,3%

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Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину с 4 по 10 декабря вырос до 79,3%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, на 0,2 п. п. выросло одобрение деятельности главы государства — до 76%.

Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 декабря 2023 года составил 76,0% (+0,2 п. п. за неделю). <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов

(+0,8 п. п. за неделю), — пишет ВЦИОМ.

Кроме того, россияне выразили больше доверия работе премьер-министра Михаила Мишустина. За указанный период показатель вырос на 0,6 п. п. и составил 53,9%. Лидерство по доверию среди политических партий сохранила «Единая Россия», укрепив показатель на 1,1 п. п., до 40,9%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность в этом, а об обратном рассказали 39%. Согласно результатам опроса, о своей уверенности в будущем в 3,5 раза чаще заявляли люди с высоким достатком, чем те, кто называет свое материальное положение как плохое и очень плохое (76 и 20% соответственно). Опрос также показал, что чувство уверенности россияне обосновывают наличием работы (22%), материальным достатком (19%), семьей, детьми, друзьями, благополучием в семье, поддержкой и помощью родных и близких (17%).