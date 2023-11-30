Опрос показал, что большинство россиян уверены в завтрашнем дне ВЦИОМ: 59% россиян заявили об уверенности в завтрашнем дне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность в этом, а об обратном рассказали 39%, следует из итогов опроса ВЦИОМа. Согласно его результатам, о своей уверенности в будущем в 3,5 раза чаще заявляли люди с высоким достатком, чем те, кто называет свое материальное положение как плохое и очень плохое (76% и 20% соответственно).

Опрос также показал, что чувство уверенности в завтрашнем дне россияне обосновывают наличием работы (22%), материальным достатком (19%), семьей, детьми, друзьями, благополучием в семье, поддержкой и помощью родных и близких (17%), нормальной обстановкой в стране, стабильностью (11%), верой в себя, собственным здоровьем и здоровьем близких (по 9%), социальной политикой государства, доверием правительству, правильной политикой президента Владимира Путина (по 7%).

Более трети россиян (37%) заявили, что думают о будущем с уверенностью и оптимизмом, 30% — с беспокойством и тревогой, примерно столько же не испытывают ни того, ни другого (29%). Индекс тревожности, демонстрирующий настрой россиян в отношении своего будущего, составил 45 пунктов. Телефонный опрос, в котором участвовали 1,6 тыс. человек, провели 16 октября 2023 года. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа заявил NEWS.ru, что чувствовать уверенность в завтрашнем дне поможет накопление хотя бы нескольких сотен тысяч рублей. По его словам, накопить такую сумму можно, если откладывать примерно 5–10% со всех денежных поступлений. Для этого лучше всего использовать банковский счет, открыть который можно даже через мобильное приложение, добавил он.