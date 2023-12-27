Жорин предсказал исход иска на миллиард рублей к Ивлеевой Жорин: шансы удовлетворения иска на 1 млрд рублей к Ивлеевой близятся к нулю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шансы удовлетворения коллективного иска на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой близятся к нулю, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его мнению, в России существует большая проблема с взысканием компенсации за моральный вред.

На мой взгляд, шансы удовлетворения этого иска близятся к нулю. У нас моральный вред даже в связи со смертью человека очень часто оценивается на сумму меньше 1 млн рублей. Моральный вред, который был причинен путем распространения недостоверной порочащей информации, как правило, оценивается в диапазоне 30–50 тысяч рублей. Вообще в РФ существует большая проблема с взысканием морального вреда, поэтому заявленная в иске сумма в 1 млрд выглядит фантастически, — сказал собеседник.

Адвокат добавил, что данный иск больше выглядит как выражение мнения определенной группы граждан. По его словам, это просто информационный повод и ничего более.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что участников «голой» вечеринки могут запретить к показу на телевидении. Он выразил мнение, что табу могут ввести из-за поведения и нарядов селебрити, которые свойственны представителям ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).