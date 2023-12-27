«Голая» вечеринка Ивлеевой: какой должна быть расплата за пошлость

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Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева

Вот уже неделю не утихают страсти вокруг скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой с участием весьма популярных личностей от эстрады и тележурналистики. К огорчению фигурантов, ожидание того, что буря утихнет и все будет как прежде, не сработало. У всех «голых» фигурантов начались проблемы.

И вот мы слышим массовые извинения. Киркоров, Билан, Лолита, Собчак и отдельно стоящая блогерша Ивлеева оправдываются перед публикой. Почему «отдельно стоящая»? Да потому что в видеоответах четверки прослеживается желание выставить эту ситуацию как «подставу» со стороны организатора. Мол, я белый и пушистый, а Ивлеева меня подставила. Оправдания звучали малоубедительно, и уж слишком очевидно в них читалась главная фобия «голых» героев: оказаться отлученными от публики и лишиться гонораров.

Разрыв шаблонов привел к разрыву контрактов

Сегодня круги, вызванные шумным падением нравов, дошли до логической стадии наказания. Заметим, что «сверху» в основном наблюдали за тем, как сама по себе вызревает тема возмездия, и, по сути, не вмешивались в процесс. Лишь на восьмой день после начала скандала мы услышали официального представителя МИД Марию Захарову, обычно отличающуюся завидной реакцией и острым словом. Она пожелала оскандалившимся звездам «стать лучше через страдания и работу над собой». Может быть, кому-то и незаметно, но звучит это напутствие довольно зловеще. Меньше всего людям, привыкшим к богемной жизни, вседозволенности и поклонению, хочется «страдать и работать над собой».

Зная слабые места фигурантов «голой» вечеринки (сейчас я не о том, о чем подумали некоторые), актер и каскадер Александр Иншаков решил наказать блогера Анастасию Ивлееву «рублем». Это понятный для нее язык. Не зря же она бахвалилась стоимостью колье, болтающегося на бледных ягодицах. Продюсер сериала «Бригада» с инициативной группой подали коллективный иск в Хамовнический суд Москвы с целью взыскания с Ивлеевой 1 млрд рублей. «МТС» и банк «Тинькофф» начали убирать Ивлееву из своих рекламных активностей. Плюс Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату свыше 100 млн рублей налогов.

То есть в ответ на разрыв шаблонов последовал разрыв контрактов.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Герои из 90-х годов

Довольно ли этого, чтобы погасить общественное возмущение? И каким вообще должно быть наказание? Складывается впечатление, что все эти меры воздействия как бы вынужденные и являются следствием давления со стороны оскорбленных граждан России и в особенности участников СВО. Замечу, к слову, что там, где сейчас идут боевые действия, видят и слышат все, что происходит в тылу. И это вам не мелочь: резвиться по клубам в чем мать родила, когда другие погибают.

Весьма показательно, что в своих «извинениях» участники вечеринки даже не добрались до сути произошедшего с ними. И до сих пор им кажется, что не разойдись по интернету «отчет» об этой оргии, то все было бы прекрасно и можно было бы отложить детали нижнего белья до следующего «мероприятия».

Но вечеринка лишь стала детонатором, общественного возмущения. Люди устали от этого похабного гламура. «Герои „Мутабора“» как будто застряли в 90-х годах прошлого века и не желают видеть того, что произошло и происходит со страной сегодня.

Нужно переосмысление

Так какого же наказания заслуживают эти люди? Штрафа? Пожизненного исключения из телеэфиров и ротаций на радио? Может быть, работы над ошибками где-нибудь поближе к передовой? Не обязательно с автоматом, можно с микрофоном.

На мой взгляд, никто не жаждет крови Киркорова и компании. Да и кому она нужна, их кровь? Но очевидно, что общество устало от самого явления, от образа жизни, который нам пытается навязать эта «голая» тусовка, живущая в параллельном мире.

Лучшим финалом этой истории стало бы переосмысление распущенной «богемой» своего места в сегодняшней жизни, своего отношения к людям, благодаря которым они безбедно живут. И изменение своего отношения к стране, которая непозволительно терпима к подобным выходкам.

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