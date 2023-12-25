«Кроме голой жопы, ничем не могут удивить»: Садальский о вечеринке Ивлеевой Садальский — о вечеринке Ивлеевой: печально, что так выглядит элита России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Актер Стас Садальский в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что участники вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой ничем не могут удивить, «кроме голой жопы». По его словам, ему печально, что так выглядит сегодняшняя элита России.

Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания (артисты, которые посетили вечеринку. — NEWS. ru) мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить, — сказал Садальский.

По его оценке, «все жанры хороши, кроме скучного», и он выступает за смешные и задорные творческие акции, но в данном случае, по его мнению, у Ивлеевой это не получилось. Однако актер не считает, что блогера и ее окружение стоит наказывать за «голую» вечеринку.

Ранее «голая» вечеринка, которую Ивлеева провела с участием звезд российского шоу-бизнеса в столичном клубе Mutabor вызвала волну критики. Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина назвала мероприятие «выстрелом в ногу» политике, которую проводит государство.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил мнение, что россиянам нужно бойкотировать посетивших мероприятие артистов. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников вечеринки. Певица Слава, которая не пришла на вечеринку Ивлеевой, назвала ее «срамотой».