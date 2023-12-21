«Голые и несмешные». Есть ли покровители у скандальной вечеринки Ивлеевой?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Кучка полуголых людей, среди которых выделялись узнаваемые и популярные персоны, устроила, мягко говоря, странную вечеринку. До сих пор произошедшее в одном из ночных клубов Москвы плохо поддается осмыслению. Отказываешься верить, что такое возможно в столице в самое сложное для страны время с 40-х годов прошлого века. Однако факт есть факт — блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, а ее изюминкой стал «почти голый» дресс-код.

Голые короли

В случившемся вообще немало странного. Неприятным сюрпризом, например, стало участие в оргии людей, которые позиционировали себя как неглупые, даже с претензией быть некими ориентирами для части общества. Это Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Надеюсь, они отдавали себе отчет в том, что делают и какое время выбрали для «почти голого» шабаша. Это важно, поскольку, кое у кого будут попытки оправдаться: мол, не подумал, не принял во внимание, не соотнес с текущим моментом.

Довольно ли было одного только приглашения хозяйки срамной вечеринки Ивлеевой, чтобы еще недавно казавшиеся неглупыми Лолита Милявская и Дима Билан вдруг сошли с ума? Или вместе с бледными и не очень молодыми телами они наконец обнажили свою истинную сущность? Не думаю, что таких личностей можно завербовать за деньги на подобные «мероприятия».

Наверняка, все раздевались добровольно. И с радостью. Но когда смотришь, настолько демонстративно и провокационно резвилась полуголая человеческая масса, то невольно закрадывается мысль о чьем-то высоком покровительстве.

Избавимся от иллюзий

Но в том, что произошло, есть и ряд позитивных факторов. Во-первых, давайте окончательно избавимся от иллюзий о всеобщей консолидации общества вокруг патриотической идеи. Это тусовка показала, что есть люди, которые резвятся, не думая о других.

И, заметьте, это не был заговор каких-то иноагентов. На голой вечеринке были те, кто не заметил или демонстративно не желает замечать того, что страна давно живет в иной парадигме. По сути, обнажив тела, участники этого шоу бросили прямой вызов обществу — от воинов СВО, до каждого, кто помогает фронту или хотя бы разделяет цели и задачи спецоперации.

Второй позитивный момент состоит в том, что стало окончательно понятно: нет никакого правового инструмента, чтобы оградить общество от подобных аморальных акций. А значит, его следует создать. Указ президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» содержит слишком общие смысловые категории. И едва ли в нем можно детально расписать, «что такое хорошо» и «что такое плохо».

Нам стыдно

С началом специальной военной операции все федеральные телеканалы сняли с эфира развлекательные программы. Не просто разовые, но и циклы: «Вечерний Ургант», «Лучше всех», «Субботний вечер» и другие. Эти передачи создавали явный диссонанс с тем, чем жила и о чем думала страна в ту пору. Такие решения вызвали понимание в обществе. Спустя время на экраны вернулись некоторые развлекательные проекты в обновленном формате и с новыми ведущими. И это было вполне объяснимо, поскольку человеку необходима позитивная эмоциональная подпитка.

Конечно, подобный голый шабаш — это частная вечеринка. И трудно сказать, как можно регламентировать такие мероприятия. Но факт состоит в том, что эта резонансная срамная оргия должна получить официальную оценку. Причем хотелось бы, чтобы известные фигуранты не спрятались в обнаженной толпе, а были названы поименно.

P. S. А еще стало очень стыдно стало перед жителями присоединенных к России территорий, которые с гордостью носят российские паспорта. Хочется им сказать, что Россия — это не голые «звезды». Это гораздо больше.

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