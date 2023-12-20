«Суперстар!», слухи об отъезде из РФ, инфаркт: как живет певец Стас Пьеха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха продолжает творческую деятельность, однако в средствах массовой информации часто появляется информация об ухудшении состояния его здоровья. Что об этом известно, как сейчас живет исполнитель?

Чем известен Стас Пьеха, личная жизнь

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Санкт-Петербурге. Он — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын певицы Илоны Броневицкой.

Пьеха принимал участие в проекте «Фабрика звезд — 4», где вошел в тройку победителей.

Стас Пьеха был женат один раз. Его избранницей стала модель Наталья Горчакова. Пара поженилась в 2013 году, а в 2014-м у них родился сын Петр.

«Мы познакомились у врача. Она лечила спину, а мне казалось, что все проблемы от шеи. Она была вся такая красивая, загадочная, погруженная в себя, с легким холодком. Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино. И пошло-поехало», — вспоминал певец в программе «Секрет на миллион».

Однако спустя два года брак распался. Горчакова с наследником живет в Санкт-Петербурге, а Пьеха — в Москве. При этом музыкант активно участвует в жизни сына и полностью его обеспечивает.

«Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать», — рассказывала Горчакова.

Что известно о состоянии здоровья Стаса Пьехи

Стас Пьеха рассказывал, что подсел на запрещенные вещества с 12 лет. Его семья постоянно была на гастролях, и в основном мальчик был предоставлен сам себе.

«Позже у меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история», — признавался исполнитель.

Спустя много лет, окунувшись в мир шоу-бизнеса, Пьеха вновь вспомнил старые привычки и снова стал употреблять запрещенные вещества. Срывы продолжались до тех пор, пока в 34 года он не пережил инфаркт.

«Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — делился певец.

Артист отмечал, что, избавившись от вредных привычек, обрел новую цель в жизни и захотел помогать людям, которые оказались в похожей ситуации. Тогда он открыл наркологическую клинику по лечению и реабилитации после зависимости.

Летом этого года Пьехе стало плохо, появились боли в сердце, он был доставлен в кардиореанимацию Боткинской больницы, позже его перевели в отделение терапии. Музыкант прошел обследование для постановки окончательного диагноза.

«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце на сей раз еще поработает!» — сообщал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Пьеха

Что Стас Пьеха говорил про спецоперацию

Мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая в эфире канала «Россия 1» заявляла, что ее мама и сын поддерживают спецоперацию и действия властей РФ.

«Мы на стороне своей родины!» — говорила певица.

Стас Пьеха давно находится в черном списке Украины из-за выступлений в Донбассе и Крыму. Броневицкая рассказывала, что с 2014 года в ДНР и ЛНР к артисту подходили местные жители и спрашивали, «когда они смогут вернуться в родную гавань, в Россию».

В апреле 2022 года Стас Пьеха сообщил, что не покидал РФ из-за СВО и не собирается это делать.

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — подчеркивал артист.

Чем сейчас занимается Стас Пьеха

Стас Пьеха продолжает творческую деятельность. В ноябре 2021 года он присоединился к судьям в проекте «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Кроме того, в 2021 году он участвовал во втором сезоне передачи «Маска» в образе Неваляшки. В марте 2023 года Пьеха снова появился в шоу в честь дня рождения певицы Валерии, где скрывался в костюме Сердца.

В октябре этого года он вновь вошел в состав жюри программы «Суперстар!».

В следующем году запланированы концерты исполнителя в Краснодаре, Москве, Туле, Коломне, Александрове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Орле, Белгороде, Наро-Фоминске, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Липецке, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Ульяновске.

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