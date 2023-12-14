Скандал с SHAMAN, критика, отмена концертов: где сейчас Родион Газманов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Родион Газманов

Певец Родион Газманов в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, в октябре концертный тур артиста по Уралу был отменен. В чем причина, как музыкант живет сейчас?

Чем известен Родион Газманов

Родион Газманов родился 3 июля 1981 года в Калининграде. Он — сын от первого брака народного артиста России Олега Газманова.

Певец прославился в совсем юном возрасте: в шесть лет он записал в дуэте с отцом песню «Люси». Позднее вышел еще один хит Газмановых — «Танцуй, пока молодой».

Повзрослев, Газманов-младший выбрал не творческую профессию: отучившись в школе в Москве и колледже в Англии, он поступил в Финансовую академию, которую окончил с красным дипломом. Артист сделал успешную карьеру в финансовой сфере, но в 2012 году решил бросить все и начать заново пробиваться в шоу-бизнесе.

В 2013 году Газманов-младший выпустил первый сольный альбом, а через два года прошел прослушивание в шоу «Голос» и попал в команду Григория Лепса.

Что известно о личной жизни Родиона Газманова

Родиону Газманову приписывали романы со многими известными женщинами, однако 42-летний артист еще ни разу не был женат. Детей у него тоже нет.

В 2021 году певец рассказал, что расстался с девушкой, с которой строил серьезные отношения, и решил пока всецело посвятить себя творчеству.

«Серьезно влюблен был, наверное, полтора года назад. Сейчас стараюсь держать эти чувства при себе, потому что... В общем, сейчас у меня такой период, когда не хочу привязываться к человеку», — говорил Газманов.

Почему был отменен тур Родиона Газманова по Уралу

В октябре 2023 года Родион Газманов сообщил, что запланированный тур по Уралу отменяется. Тогда в СМИ появилась информация о том, что концерты не состоятся из-за конфликта Газманова с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Певец опубликовал в соцсетях снимок с SHAMAN, дополнив его комментарием.

«Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Родион Газманов

Спустя время артист объяснился, отметив, что не имел в виду ничего негативного. По его словам, он в хороших отношениях с коллегой.

«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант в микроблоге.

Что Родион Газманов говорил про спецоперацию

Родион Газманов поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей.

В феврале этого года музыкант выпустил композицию «Затишье», написанную для участников СВО.

«В декабре я выступал в парке „Патриот“ перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь», — рассказал Газманов.

Он отметил, что не спал двое суток, но в результате у него получилась композиция, которую он может подарить российским бойцам.

Также Газманов высказывал свое мнение по поводу артистов, которые не раскрывают свою позицию по спецоперации. Он назвал их поведение подлым и низким.

«Ребята, усидеть на двух стульях не получится», — подчеркнул исполнитель.

Чем сейчас занимается Родион Газманов

Родион Газманов продолжает творческую деятельность. 17 декабря он примет участие в «Главном новогоднем концерте», а 4 января даст концерт в Москве.

Музыкант рассказывал, что в артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием. Он отметил, что в декабре и в праздники он зарабатывает от 35% до 40% своего годового дохода.

«В артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием, спросите у любого артиста. Декабрь — это самый доходный месяц. Это показатель востребованности. Я счастлив куда-то уехать на гастроли в Новый год», — поделился певец с NEWS.ru.

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